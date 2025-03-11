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Украинские боевики обстреляли больницу в Каменке-Днепровской
Украинские боевики обстреляли больницу в Каменке-Днепровской - 11.03.2025, ПРАЙМ
Украинские боевики обстреляли больницу в Каменке-Днепровской
Украинские боевики обстреляли территорию больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили РИА Новости в... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T00:01+0300
2025-03-11T00:01+0300
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики обстреляли территорию больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"В районе 14.00 (мск) ВСУ произвели артиллерийский обстрел территории поликлиники Каменско-Днепровской центральной районной больницы. В результате поврежден фасад здания, остекление регистратуры и окна физкабинета. Пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения не реагируют в связи с угрозой повторной атаки", - рассказали агентству в оперативных службах.
Там также сообщили, что в течение суток это был второй артиллерийский удар по больнице в Каменке-Днепровской.
"Стоит отметить, что за последние сутки это уже второй обстрел больницы из артиллерии. Жертв удалось избежать только по счастливой случайности", - сказали в оперативных службах.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном обстреле со стороны ВСУ, по его словам, ударам артиллерии и БПЛА подверглись Каменка-Днепровская, село Гоголевка в Куйбышевском муниципальном округе и село Пологи в Пологовском муниципальном округе.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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общество , запорожская область, рф, киев, всу
Общество , Запорожская область, РФ, Киев, ВСУ
Украинские боевики обстреляли больницу в Каменке-Днепровской
ВСУ обстреляли территорию больницы в Каменке-Днепровской Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Украинские боевики обстреляли территорию больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"В районе 14.00 (мск) ВСУ произвели артиллерийский обстрел территории поликлиники Каменско-Днепровской центральной районной больницы. В результате поврежден фасад здания, остекление регистратуры и окна физкабинета. Пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения не реагируют в связи с угрозой повторной атаки", - рассказали агентству в оперативных службах.
Там также сообщили, что в течение суток это был второй артиллерийский удар по больнице в Каменке-Днепровской.
"Стоит отметить, что за последние сутки это уже второй обстрел больницы из артиллерии. Жертв удалось избежать только по счастливой случайности", - сказали в оперативных службах.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном обстреле со стороны ВСУ, по его словам, ударам артиллерии и БПЛА подверглись Каменка-Днепровская, село Гоголевка в Куйбышевском муниципальном округе и село Пологи в Пологовском муниципальном округе.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.