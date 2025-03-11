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В Кремле рассказали о последствиях атаки БПЛА на Московский регион - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о последствиях атаки БПЛА на Московский регион
В Кремле рассказали о последствиях атаки БПЛА на Московский регион - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о последствиях атаки БПЛА на Московский регион
Атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:11+0300
2025-03-11T13:13+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "Теракт". "Переговоров пока нет... Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле ночную атаку БПЛА на московский регион попыткой Украины сорвать мирные переговоры.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в настоящее время переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
13:11 11.03.2025 (обновлено: 13:13 11.03.2025)
 
В Кремле рассказали о последствиях атаки БПЛА на Московский регион

Песков: атака БПЛА может подпортить тенденцию в контактах по Украине

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "Теракт".
"Переговоров пока нет... Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле ночную атаку БПЛА на московский регион попыткой Украины сорвать мирные переговоры.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в настоящее время переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего.
Последствия атаки БПЛА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Отбита самая массированная атака беспилотников на Москву, заявил Собянин
09:04
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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