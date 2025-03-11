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В Кремле рассказали о последствиях атаки БПЛА на Московский регион

В Кремле рассказали о последствиях атаки БПЛА на Московский регион - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о последствиях атаки БПЛА на Московский регион

Атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T13:11+0300

2025-03-11T13:11+0300

2025-03-11T13:13+0300

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Атака украинских БПЛА на московский регион может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву была отбита силами ПВО во вторник. В Московской области сбито около сотни украинских дронов, а по всей стране - более 330, сообщало Минобороны РФ. В Подмосковье погибли два человека, пострадали 18, в том числе трое детей, сообщил Минздрав РФ. По факту атаки возбуждено дело по статье "Теракт". "Переговоров пока нет... Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, считают ли в Кремле ночную атаку БПЛА на московский регион попыткой Украины сорвать мирные переговоры.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в настоящее время переговоров по Украине пока нет, поэтому срывать нечего.

https://1prime.ru/20250311/ataka-855658674.html

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россия, украина, дмитрий песков