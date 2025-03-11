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В Курской области вывезли тело Героя России Сергея Чебнева - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В Курской области вывезли тело Героя России Сергея Чебнева
В Курской области вывезли тело Героя России Сергея Чебнева - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области вывезли тело Героя России Сергея Чебнева
Тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области, сообщили... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T00:01+0300
2025-03-11T00:01+0300
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КУРСК, 10 мар – ПРАЙМ. Тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие российской группировки войск "Север". "После освобождения села Малая Локня бойцы вывезли тело своего комбата с позывным "Отмель", Героя России Сергея Чебнева, погибшего, держа оборону в августе 2024 года, когда на Курскую область напали формирования ВСУ. Теперь его могут похоронить со всеми почестями и проститься", - сообщили бойцы. Ранее президент РФ Владимир Путин передал вдове Героя России - Ольге Чебневой - медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча президента с Ольгой Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему исполнилось бы 46 лет. Минобороны РФ 9 марта сообщило, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове. 18 августа 2024 года ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 66 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , россия, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, минобороны рф, вс рф
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, Минобороны РФ, ВС РФ
00:01 11.03.2025
 
В Курской области вывезли тело Героя России Сергея Чебнева

Тело погибшего в августе 2024 года Героя России Чебнева вывезли из Курской области

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КУРСК, 10 мар – ПРАЙМ. Тело погибшего в августе 2024 года Героя России Сергея Чебнева вывезли из освобожденного от ВСУ села Малая Локня в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие российской группировки войск "Север".
"После освобождения села Малая Локня бойцы вывезли тело своего комбата с позывным "Отмель", Героя России Сергея Чебнева, погибшего, держа оборону в августе 2024 года, когда на Курскую область напали формирования ВСУ. Теперь его могут похоронить со всеми почестями и проститься", - сообщили бойцы.
Ранее президент РФ Владимир Путин передал вдове Героя России - Ольге Чебневой - медаль "Золотая звезда", которой ее супруг был удостоен посмертно за подвиг в Курской области. Встреча президента с Ольгой Чебневой состоялась в день рождения Сергея Чебнева, 6 марта ему исполнилось бы 46 лет.
Минобороны РФ 9 марта сообщило, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
В августе 2024 года Чебнев в течение 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня в Курской области с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС в Курчатове.
18 августа 2024 года ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, а после высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить российские подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения.
Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление боевиков ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС России перебросить резервы. За совершенный подвиг Чебневу было присвоено звание Героя России.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 66 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУМинобороны РФВС РФ
 
 
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