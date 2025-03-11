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Глава DeepSeek отказался от быстрого заработка на акциях компании - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/deepseek-855675593.html
Глава DeepSeek отказался от быстрого заработка на акциях компании
Глава DeepSeek отказался от быстрого заработка на акциях компании - 11.03.2025, ПРАЙМ
Глава DeepSeek отказался от быстрого заработка на акциях компании
Глава специализирующейся на ИИ китайской компании DeepSeek Лян Вэньфэн отказался продавать акции компании инвесторам ради быстрого заработка, опасаясь... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T15:59+0300
2025-03-11T15:59+0300
экономика
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Глава специализирующейся на ИИ китайской компании DeepSeek Лян Вэньфэн отказался продавать акции компании инвесторам ради быстрого заработка, опасаясь вмешательства в решения компании и стремясь сохранить дух научного проекта, выпуск следующей ИИ-модели ожидается уже в апреле, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Основатель китайской компании DeepSeek, специализирующейся на искусственном интеллекте, отверг предложения быстро заработать на своих программах, заявив потенциальным инвесторам, что хочет сохранить дух научного проекта, который принес ему мировую известность.... Лян Вэньфэн сказал, ... что не торопится получать инвестиции, опасаясь, что посторонние вмешаются в решения DeepSeek", - пишет газета со ссылкой на источники. Глава DeepSeek также осторожен в отношении инвесторов, связанных с властями, из соображений того, что связь с Пекином может затруднить глобальное принятие ИИ-моделей его компании, сообщают источники. При этом государственный банк Bank of China предложил предоставить компании низкопроцентный кредит, а также в последние недели руководство китайских технологических компаний, включая Tencent и Alibaba, встречалось с главой DeepSeek по вопросам потенциального сотрудничества, отмечают источники. Лян Вэньфэн не хочет взимать плату за использование основных ИИ-моделей компании, которые на данный момент являются бесплатными, говорится в материале. Источники отмечают, что компания намерена выпустить следующую модель уже в следующем месяце. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Спустя неделю эта новость вызвала волнения на рынках, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite тогда снизился на 3%, акции Nvidia - потеряли 17% стоимости. На данный момент Nasdaq снизился на 12,5%, а Nvidia - на 25% по сравнению с их уровнем до падения рынков из-за DeepSeek. Китайская компания заявляла, что затраты на обучение ее модели составили 5,576 миллиона долларов. Рынки подняли вопрос о целесообразности инвестиционной стратегии в искусственный интеллект, предполагающей значительные вложения, что тогда и вызвало снижение фондовых рынков. Позднее аналитики подсчитали, что расходы DeepSeek на оборудование за всю историю компании значительно превышают 500 миллионов долларов.
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nvidia, tencent, alibaba, китай, deepseek, ии, развитие ии, акции
Экономика, Nvidia, Tencent, Alibaba, КИТАЙ, DeepSeek, ИИ, развитие ИИ, Акции
15:59 11.03.2025
 
Глава DeepSeek отказался от быстрого заработка на акциях компании

WSJ: глава DeepSeek отказался от продажи акций компании инвесторам

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКитайский ИИ-ассистент DeepSeek
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Глава специализирующейся на ИИ китайской компании DeepSeek Лян Вэньфэн отказался продавать акции компании инвесторам ради быстрого заработка, опасаясь вмешательства в решения компании и стремясь сохранить дух научного проекта, выпуск следующей ИИ-модели ожидается уже в апреле, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Основатель китайской компании DeepSeek, специализирующейся на искусственном интеллекте, отверг предложения быстро заработать на своих программах, заявив потенциальным инвесторам, что хочет сохранить дух научного проекта, который принес ему мировую известность.... Лян Вэньфэн сказал, ... что не торопится получать инвестиции, опасаясь, что посторонние вмешаются в решения DeepSeek", - пишет газета со ссылкой на источники.
Глава DeepSeek также осторожен в отношении инвесторов, связанных с властями, из соображений того, что связь с Пекином может затруднить глобальное принятие ИИ-моделей его компании, сообщают источники. При этом государственный банк Bank of China предложил предоставить компании низкопроцентный кредит, а также в последние недели руководство китайских технологических компаний, включая Tencent и Alibaba, встречалось с главой DeepSeek по вопросам потенциального сотрудничества, отмечают источники.
Лян Вэньфэн не хочет взимать плату за использование основных ИИ-моделей компании, которые на данный момент являются бесплатными, говорится в материале. Источники отмечают, что компания намерена выпустить следующую модель уже в следующем месяце.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Спустя неделю эта новость вызвала волнения на рынках, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite тогда снизился на 3%, акции Nvidia - потеряли 17% стоимости. На данный момент Nasdaq снизился на 12,5%, а Nvidia - на 25% по сравнению с их уровнем до падения рынков из-за DeepSeek.
Китайская компания заявляла, что затраты на обучение ее модели составили 5,576 миллиона долларов. Рынки подняли вопрос о целесообразности инвестиционной стратегии в искусственный интеллект, предполагающей значительные вложения, что тогда и вызвало снижение фондовых рынков. Позднее аналитики подсчитали, что расходы DeepSeek на оборудование за всю историю компании значительно превышают 500 миллионов долларов.
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Белый дом задумал ввести ограничения против DeepSeek, предупредила WSJ
7 марта, 19:51
 
ЭкономикаNvidiaTencentAlibabaКИТАЙDeepSeekИИразвитие ИИАкции
 
 
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