https://1prime.ru/20250311/defitsit-855672360.html

Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля

Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля - 11.03.2025, ПРАЙМ

Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-февраля 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,701 триллиона рублей, или 1,3% ВВП, следует из... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:17+0300

2025-03-11T14:17+0300

2025-03-11T14:17+0300

экономика

россия

минфин

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-февраля 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,701 триллиона рублей, или 1,3% ВВП, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По итогам января-февраля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 2 701 млрд рублей, что на 1 571 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах на сайте министерства. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-феврале 2025 года составил 5 344 млрд рублей, что на 6,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+11% г/г), так и бюджетной системы в целом (+10% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - сообщило ведомство. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-февраля 2025 года составил 8 045 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 30,6% г/г. Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась в феврале (+7,4% г/г) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года, связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. При этом в текущем году не ожидается существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов", - говорится там. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-февраля 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине. В целом, в 2025 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами "бюджетного правила"), указывает Минфин. "При этом отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечают в министерстве.

https://1prime.ru/20250306/defitsit-855537254.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, финансы