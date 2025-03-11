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Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/defitsit-855672360.html
Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля
Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля - 11.03.2025, ПРАЙМ
Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-февраля 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,701 триллиона рублей, или 1,3% ВВП, следует из... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:17+0300
2025-03-11T14:17+0300
экономика
россия
минфин
финансы
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-февраля 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,701 триллиона рублей, или 1,3% ВВП, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По итогам января-февраля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 2 701 млрд рублей, что на 1 571 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах на сайте министерства. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-феврале 2025 года составил 5 344 млрд рублей, что на 6,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+11% г/г), так и бюджетной системы в целом (+10% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - сообщило ведомство. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-февраля 2025 года составил 8 045 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 30,6% г/г. Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась в феврале (+7,4% г/г) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года, связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. При этом в текущем году не ожидается существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов", - говорится там. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-февраля 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине. В целом, в 2025 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами "бюджетного правила"), указывает Минфин. "При этом отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечают в министерстве.
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россия, минфин, финансы
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Финансы
14:17 11.03.2025
 
Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля

Минфин: дефицит бюджета России предварительно составил 2,701 трлн рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-февраля 2025 года, по предварительной оценке, составил 2,701 триллиона рублей, или 1,3% ВВП, следует из сообщения на сайте Минфина России.
"По итогам января-февраля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 2 701 млрд рублей, что на 1 571 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах на сайте министерства.
"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-феврале 2025 года составил 5 344 млрд рублей, что на 6,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+11% г/г), так и бюджетной системы в целом (+10% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - сообщило ведомство.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-февраля 2025 года составил 8 045 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 30,6% г/г. Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась в феврале (+7,4% г/г) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года, связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. При этом в текущем году не ожидается существенных изменений в квартальной динамике исполнения расходов", - говорится там.
Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-февраля 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине.
В целом, в 2025 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами "бюджетного правила"), указывает Минфин.
"При этом отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечают в министерстве.
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