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"Делимобиль" откроет склад в подмосковном Щелково - 11.03.2025, ПРАЙМ
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"Делимобиль" откроет склад в подмосковном Щелково
"Делимобиль" откроет склад в подмосковном Щелково - 11.03.2025, ПРАЙМ
"Делимобиль" откроет склад в подмосковном Щелково
Оператор каршеринга "Делимобиль" планирует открыть в подмосковном городе Щелково складской комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров, который станет первым... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T07:46+0300
2025-03-11T07:46+0300
бизнес
россия
москва
делимобиль
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Оператор каршеринга "Делимобиль" планирует открыть в подмосковном городе Щелково складской комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров, который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании, запуск запланирован на второй квартал 2025 года, сообщили РИА Новости в компании. "ПАО "Каршеринг Руссия", бренд "Делимобиль" (тикер DELI), крупнейший оператор каршеринга в России, планирует открыть в Московской области складской комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров, который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании... Плановый запуск объекта класса "А" в подмосковном городе Щелково состоится во втором квартале 2025 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что логистический комплекс способен принимать до 100 грузовых автомобилей в сутки, а его площадь позволит обеспечить возможность хранения около 20 тысяч товарных позиций для полного покрытия сервисных потребностей 90% моделей из автопарка "Делимобиля". Источник РИА Новости, близкий к отрасли, оценивает масштаб возможных инвестиций в развитие комплекса  примерно в 150 миллионов рублей. "Открытие собственного распределительного склада позволит объединить закупку и хранение запасных частей, тем самым ускорить темп пополнения запасов СТО на 30%. Новые складские мощности такого масштаба дадут нам возможность учитывать потребности каждой из 15 наших сервисных станций еще быстрее. Таким образом, мы уверены, что централизация снабжения СТО окажет позитивный эффект на экономику наших сервисных операций", - приводят в пресс-службе слова заместителя генерального директора по операциям "Делимобиля" Артема Ишонина. С открытием центра минимальные сроки доставки деталей до сервисных центров в Москве составят от двух часов с моментом появления потребности, а до региональных СТО будет осуществляться доставка регулярными грузовыми рейсами по утвержденному графику, добавили в компании.
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192
40
192
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бизнес, россия, москва, делимобиль
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Делимобиль
07:46 11.03.2025
 
"Делимобиль" откроет склад в подмосковном Щелково

Оператор каршеринга "Делимобиль" откроет склад в подмосковном Щелково

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Оператор каршеринга "Делимобиль" планирует открыть в подмосковном городе Щелково складской комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров, который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании, запуск запланирован на второй квартал 2025 года, сообщили РИА Новости в компании.
"ПАО "Каршеринг Руссия", бренд "Делимобиль" (тикер DELI), крупнейший оператор каршеринга в России, планирует открыть в Московской области складской комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров, который станет первым централизованным хабом автозапчастей и компонентов для компании... Плановый запуск объекта класса "А" в подмосковном городе Щелково состоится во втором квартале 2025 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что логистический комплекс способен принимать до 100 грузовых автомобилей в сутки, а его площадь позволит обеспечить возможность хранения около 20 тысяч товарных позиций для полного покрытия сервисных потребностей 90% моделей из автопарка "Делимобиля".
Источник РИА Новости, близкий к отрасли, оценивает масштаб возможных инвестиций в развитие комплекса  примерно в 150 миллионов рублей.
"Открытие собственного распределительного склада позволит объединить закупку и хранение запасных частей, тем самым ускорить темп пополнения запасов СТО на 30%. Новые складские мощности такого масштаба дадут нам возможность учитывать потребности каждой из 15 наших сервисных станций еще быстрее. Таким образом, мы уверены, что централизация снабжения СТО окажет позитивный эффект на экономику наших сервисных операций", - приводят в пресс-службе слова заместителя генерального директора по операциям "Делимобиля" Артема Ишонина.
С открытием центра минимальные сроки доставки деталей до сервисных центров в Москве составят от двух часов с моментом появления потребности, а до региональных СТО будет осуществляться доставка регулярными грузовыми рейсами по утвержденному графику, добавили в компании.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАДелимобиль
 
 
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