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СК завел дело после массированных атак БПЛА на Москву и Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ
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СК завел дело после массированных атак БПЛА на Москву и Подмосковье
СК завел дело после массированных атак БПЛА на Москву и Подмосковье - 11.03.2025, ПРАЙМ
СК завел дело после массированных атак БПЛА на Москву и Подмосковье
Дело о теракте возбуждено после массированных атак дронов на московский регион, в результате которых есть погибший и пострадавшие, сказала РИА Новости... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:56+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дело о теракте возбуждено после массированных атак дронов на московский регион, в результате которых есть погибший и пострадавшие, сказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "По факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 3 статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. Уточняется, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба. "Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - добавляется в сообщении.
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ск рф, общество , россия, москва
СК РФ, Общество , РОССИЯ, МОСКВА
09:56 11.03.2025
 
СК завел дело после массированных атак БПЛА на Москву и Подмосковье

СК завел дело о теракте после массированных атак БПЛА на Московский регион

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дело о теракте возбуждено после массированных атак дронов на московский регион, в результате которых есть погибший и пострадавшие, сказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По факту массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 3 статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.
"Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", - добавляется в сообщении.
Последствия атаки БПЛА в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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СК РФОбществоРОССИЯМОСКВА
 
 
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