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Прирост депозитов физлиц в РФ в январе сложился вблизи уровня декабря

Прирост депозитов физлиц в РФ в январе сложился вблизи уровня декабря - 11.03.2025, ПРАЙМ

Прирост депозитов физлиц в РФ в январе сложился вблизи уровня декабря

Годовой прирост депозитов населения в России в январе сложился вблизи уровня декабря и составил 30,9% против 31% в предыдущем месяце, сообщил ЦБ в... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:53+0300

2025-03-11T18:53+0300

2025-03-11T18:53+0300

экономика

банки

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депозиты

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Годовой прирост депозитов населения в России в январе сложился вблизи уровня декабря и составил 30,9% против 31% в предыдущем месяце, сообщил ЦБ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно кредитной политики". "За месяц рублевые депозиты населения сократились, а их годовой прирост в январе сложился вблизи уровня предыдущего месяца, составив 30,9% после 31,0% в декабре", - говорится в материале. "Валютные депозиты населения за месяц незначительно выросли, при этом валютизация депозитов продолжает обновлять исторические минимумы. В феврале, по оперативным данным, сохранился приток средств населения в банки, в основном за счет срочного сегмента", - указывает регулятор. Также ЦБ отмечает, что население продолжило размещать средства на депозитах в банках благодаря высоким ставкам. Так, в январе отмечался дальнейший рост остатков на срочных депозитах, близкий к исторически максимальному для данного месяца притоку, достигнутому в январе прошлого года. Остатки на переводных депозитах сезонно снизились.

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банки, россия, депозиты