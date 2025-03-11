https://1prime.ru/20250311/dokhody-855672501.html

Минфин отметил сокращение нефтегазовых доходов бюджета России

Минфин отметил сокращение нефтегазовых доходов бюджета России - 11.03.2025, ПРАЙМ

Минфин отметил сокращение нефтегазовых доходов бюджета России

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-феврале 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,56 триллиона... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:18+0300

2025-03-11T14:18+0300

2025-03-11T14:18+0300

экономика

россия

минфин

нефтегазовые доходы

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-феврале 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,56 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 11,1%, до 3,784 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 1 560 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 3,7% г/г) преимущественно вследствие единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года. Поступление нефтегазовых доходов в январе-феврале текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в материалах на сайте. Отмечается, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3 784 млрд рублей (+11,1% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-феврале составил 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах. В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, комментируют в Минфине.

https://1prime.ru/20250311/defitsit-855672360.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, нефтегазовые доходы