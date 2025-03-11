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Минфин отметил сокращение нефтегазовых доходов бюджета России
Минфин отметил сокращение нефтегазовых доходов бюджета России - 11.03.2025, ПРАЙМ
Минфин отметил сокращение нефтегазовых доходов бюджета России
Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-феврале 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,56 триллиона... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:18+0300
2025-03-11T14:18+0300
2025-03-11T14:18+0300
экономика
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нефтегазовые доходы
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-феврале 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,56 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 11,1%, до 3,784 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 1 560 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 3,7% г/г) преимущественно вследствие единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года. Поступление нефтегазовых доходов в январе-феврале текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в материалах на сайте. Отмечается, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3 784 млрд рублей (+11,1% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-феврале составил 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах. В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, комментируют в Минфине.
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россия, минфин, нефтегазовые доходы
Экономика, РОССИЯ, Минфин, нефтегазовые доходы
Минфин отметил сокращение нефтегазовых доходов бюджета России
Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России в январе-феврале снизились на 3,7%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе-феврале 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,56 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 11,1%, до 3,784 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 1 560 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 3,7% г/г) преимущественно вследствие единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года. Поступление нефтегазовых доходов в январе-феврале текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - говорится в материалах на сайте.
Отмечается, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3 784 млрд рублей (+11,1% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-феврале составил 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в материалах.
В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, комментируют в Минфине.
Минфин обозначил дефицит бюджета России по итогам января-февраля