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Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США - 11.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250311/dollar-855665814.html
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США - 11.03.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США
Курс доллара снижается к другим мировым валютам во вторник днем, рынки пребывают в ожидании выхода важной статистики из США в среду, свидетельствуют данные... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:00+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим мировым валютам во вторник днем, рынки пребывают в ожидании выхода важной статистики из США в среду, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.49 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0913 доллара с 1,0835 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,29 иены с уровня прошлого закрытия в 147,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,54%, до 103,37 пункта. В среду будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,9% с январской отметки в 3%. Статистика может отразиться на стоимости доллара. Иена при этом слабо дешевеет к доллару после публикации статистики из Японии. Оценка роста ВВП страны в четвертом квартале была ухудшена до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первоначальной оценки в 2,8%. Оценка роста в квартальном выражении была также понижена – до 0,6% с 0,7%. Макроэкономическая статистика по стране учитывается Банком Японии при определении дальнейшей монетарной политики, которая оказывает влияние на динамику курса местной валюты.
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рынки, торги, сша, япония, доллар сша
Экономика, Рынки, Торги, США, ЯПОНИЯ, Доллар США
12:00 11.03.2025
 
Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США

Курс доллара снижается к мировым валютам в ожидании важных данных из США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим мировым валютам во вторник днем, рынки пребывают в ожидании выхода важной статистики из США в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.49 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0913 доллара с 1,0835 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,29 иены с уровня прошлого закрытия в 147,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,54%, до 103,37 пункта.
В среду будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,9% с январской отметки в 3%. Статистика может отразиться на стоимости доллара.
Иена при этом слабо дешевеет к доллару после публикации статистики из Японии. Оценка роста ВВП страны в четвертом квартале была ухудшена до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первоначальной оценки в 2,8%. Оценка роста в квартальном выражении была также понижена – до 0,6% с 0,7%.
Макроэкономическая статистика по стране учитывается Банком Японии при определении дальнейшей монетарной политики, которая оказывает влияние на динамику курса местной валюты.
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии
08:21
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАЯПОНИЯДоллар США
 
 
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