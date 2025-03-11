https://1prime.ru/20250311/dollar-855665814.html

Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США

Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США - 11.03.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к другим мировым валютам в ожидании статистики из США

Курс доллара снижается к другим мировым валютам во вторник днем, рынки пребывают в ожидании выхода важной статистики из США в среду, свидетельствуют данные... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:00+0300

2025-03-11T12:00+0300

2025-03-11T12:00+0300

экономика

рынки

торги

сша

япония

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9476df579a69237094874b9a6917a3.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим мировым валютам во вторник днем, рынки пребывают в ожидании выхода важной статистики из США в среду, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.49 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0913 доллара с 1,0835 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,29 иены с уровня прошлого закрытия в 147,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,54%, до 103,37 пункта. В среду будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране в феврале замедлилась до 2,9% с январской отметки в 3%. Статистика может отразиться на стоимости доллара. Иена при этом слабо дешевеет к доллару после публикации статистики из Японии. Оценка роста ВВП страны в четвертом квартале была ухудшена до 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первоначальной оценки в 2,8%. Оценка роста в квартальном выражении была также понижена – до 0,6% с 0,7%. Макроэкономическая статистика по стране учитывается Банком Японии при определении дальнейшей монетарной политики, которая оказывает влияние на динамику курса местной валюты.

https://1prime.ru/20250311/iena-855656507.html

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, сша, япония, доллар сша