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Курс доллара снижается к евро и растет к иене после выхода статистики в США

Курс доллара снижается к евро и растет к иене после выхода статистики в США - 11.03.2025, ПРАЙМ

Курс доллара снижается к евро и растет к иене после выхода статистики в США

Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене во вторник после публикации статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:42+0300

2025-03-11T17:42+0300

2025-03-11T17:42+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене во вторник после публикации статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0906 доллара с 1,0835 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,57 иены с уровня прошлого закрытия в 147,27 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,41%, до 103,49 пункта. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в январе выросло до 7,74 миллиона с 7,508 миллиона месяцем ранее. Аналитики ждали показатель на уровне 7,63 миллиона. В среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Согласно ожиданиям, по итогам февраля она замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее. Статистика может отразиться на дальнейшем курсе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Очередное заседание регулятора пройдет на следующей неделе.

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рынки, сша, доллар сша, иена, евро, курсы валют