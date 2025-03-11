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При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб один человек

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб один человек - 11.03.2025, ПРАЙМ

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб один человек

После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:09+0300

2025-03-11T08:09+0300

2025-03-11T08:40+0300

происшествия

аэропорт домодедово

андрей воробьев

сергей собянин

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москва

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раменское

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена. "Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)", - написал он в Telegram-канале. Воробьев уточнил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников. "Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям", - добавил он.Кроме того, глава округа Евгения Хрусталева сообщила, что Движение электропоездов в Домодедово по первому-второму пути на Москву запущено и будет полностью восстановлено в течение 40 минут.Ранее она сообщала, что нет движения поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" как в сторону Москвы, так и в область."Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено. В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено", - написала она в Telegram-канале.Помимо этого, в Московской железной дороге сообщили, что железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения из-за падения обломков БПЛА, в связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области, пострадавших нет, сообщили в Московской железной дороге."В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал…. В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области", - говорится в сообщении.В МЖД добавили, что движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика движения. На месте работают ремонтные бригады.

https://1prime.ru/20250307/pvo-855584418.html

московская область

москва

раменское

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аэропорт домодедово, андрей воробьев, сергей собянин, московская область, москва, россия, раменское