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В России снизился спрос на доставку товаров через параллельный импорт

В России снизился спрос на доставку товаров через параллельный импорт - 11.03.2025, ПРАЙМ

В России снизился спрос на доставку товаров через параллельный импорт

Интерес к доставке товаров через механизм параллельного импорта снижается в России, сообщили РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T08:08+0300

2025-03-11T08:08+0300

2025-03-11T08:08+0300

экономика

бизнес

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импорт

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Интерес к доставке товаров через механизм параллельного импорта снижается в России, сообщили РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. "По данным логистической компании Rocket Cargo, спрос на параллельный импорт снижается. И это стало заметно с середины прошлого года. Продукция европейских производителей, запрещенная к прямым поставкам в Россию, постепенно заменяется. Импортеры все больше стали завозить ее аналоги, произведенные в Индии и Китае", - рассказали в компании. По словам финансового директора Rocket Cargo Марины Терентьевой, известные европейские марки вытесняются на российском рынке менее известными брендами, продукция которых до санкционных ограничений не попадала в страну. Таким образом, недоступные к прямым поставкам в Россию товары постепенно компенсируются аналогами. Однако не все можно заменить, в частности, высокотехнологичные изделия или химические вещества, используемые в медицине. Ранее в марте замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщал, что министерство планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями. Так, в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. При этом изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии. Rocket Cargo – логистическая компания, которая занимается организацией грузоперевозок из любых стран мира в Россию. Организует доставку из ЕС, США, Новой Зеландии, стран Латинской Америки, Китая, Турции, ОАЭ, Кореи, Индии. Помогает в проведении платежей за импортные грузы.

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бизнес, россия, импорт