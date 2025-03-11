https://1prime.ru/20250311/dostavka-855655778.html
В России снизился спрос на доставку товаров через параллельный импорт
В России снизился спрос на доставку товаров через параллельный импорт - 11.03.2025, ПРАЙМ
В России снизился спрос на доставку товаров через параллельный импорт
Интерес к доставке товаров через механизм параллельного импорта снижается в России, сообщили РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:08+0300
2025-03-11T08:08+0300
2025-03-11T08:08+0300
экономика
бизнес
россия
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/61/841786126_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c803a5ba75a37ca771508271c9bdc3c6.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Интерес к доставке товаров через механизм параллельного импорта снижается в России, сообщили РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. "По данным логистической компании Rocket Cargo, спрос на параллельный импорт снижается. И это стало заметно с середины прошлого года. Продукция европейских производителей, запрещенная к прямым поставкам в Россию, постепенно заменяется. Импортеры все больше стали завозить ее аналоги, произведенные в Индии и Китае", - рассказали в компании. По словам финансового директора Rocket Cargo Марины Терентьевой, известные европейские марки вытесняются на российском рынке менее известными брендами, продукция которых до санкционных ограничений не попадала в страну. Таким образом, недоступные к прямым поставкам в Россию товары постепенно компенсируются аналогами. Однако не все можно заменить, в частности, высокотехнологичные изделия или химические вещества, используемые в медицине. Ранее в марте замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщал, что министерство планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями. Так, в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. При этом изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии. Rocket Cargo – логистическая компания, которая занимается организацией грузоперевозок из любых стран мира в Россию. Организует доставку из ЕС, США, Новой Зеландии, стран Латинской Америки, Китая, Турции, ОАЭ, Кореи, Индии. Помогает в проведении платежей за импортные грузы.
https://1prime.ru/20250310/yaytsa-855636918.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/61/841786126_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e66f62e0d766202b1ace724ea448c428.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, импорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, импорт
В России снизился спрос на доставку товаров через параллельный импорт
Rocket Cargo: в России снизился спрос на доставку через параллельный импорт
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Интерес к доставке товаров через механизм параллельного импорта снижается в России, сообщили РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo.
"По данным логистической компании Rocket Cargo, спрос на параллельный импорт снижается. И это стало заметно с середины прошлого года. Продукция европейских производителей, запрещенная к прямым поставкам в Россию, постепенно заменяется. Импортеры все больше стали завозить ее аналоги, произведенные в Индии и Китае", - рассказали в компании.
По словам финансового директора Rocket Cargo Марины Терентьевой, известные европейские марки вытесняются на российском рынке менее известными брендами, продукция которых до санкционных ограничений не попадала в страну.
Таким образом, недоступные к прямым поставкам в Россию товары постепенно компенсируются аналогами. Однако не все можно заменить, в частности, высокотехнологичные изделия или химические вещества, используемые в медицине.
Ранее в марте замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщал, что министерство планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, сейчас дорабатываются нюансы с отраслями. Так, в перечень добавятся определенные бренды в части инвестиционного импорта для нужд промышленных предприятий. При этом изменения списка будут направлены и на сокращение, в первую очередь, товаров, где Россия достигла уже полного самообеспечения, например в химической промышленности, косметике и бытовой химии.
Rocket Cargo – логистическая компания, которая занимается организацией грузоперевозок из любых стран мира в Россию. Организует доставку из ЕС, США, Новой Зеландии, стран Латинской Америки, Китая, Турции, ОАЭ, Кореи, Индии. Помогает в проведении платежей за импортные грузы.
Россия сократила импорт куриного яйца с начала года на 15%, до 144 млн штук