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Киевский режим близок к агонии, заявили в Госдуме

Киевский режим близок к агонии, заявили в Госдуме - 11.03.2025, ПРАЙМ

Киевский режим близок к агонии, заявили в Госдуме

Киевский режим близок к агонии и будет все отчаяннее нападать на Россию для эскалации конфликта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне и | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T10:35+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Киевский режим близок к агонии и будет все отчаяннее нападать на Россию для эскалации конфликта, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне и член партии "Родина" Алексей Журавлев. Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников. "Киевский режим близок к агонии, и чем меньше времени ему остается, тем отчаяннее он будет нападать на Россию, предпринимая все возможные усилия по эскалации конфликта. Ночная атака дронов на Москву из их числа", - сказал Журавлев. По мнению Журавлева, в Киеве прекрасно понимают, что с завершением конфликта последует смена власти, поэтому для них важно продолжить нести разрушение, всячески провоцируя Россию на ответные действия, чтобы впоследствии выставить себя на Западе в хорошем свете.Он также отметил, что США будут добиваться от Украины, чтобы она пошла на перемирие, однако Украина очевидно будет искать способы этого избежать. Давление на Украину со стороны США нельзя назвать залогом успеха, считает политик. Россия должна непременно выстоять все трудности и провокации, которые готовит Киев, и по итогу прийти к миру и безопасности, заключил Журавлев.

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