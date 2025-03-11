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В Думе предложили запретить валюту недружественных стран в фондах СРО

В Думе предложили запретить валюту недружественных стран в фондах СРО - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Думе предложили запретить валюту недружественных стран в фондах СРО

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:13+0300

2025-03-11T11:13+0300

2025-03-11T11:13+0300

дума

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финансы

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иностранная валюта

законопроект

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается запретить размещение иностранной валюты недружественных государств в компенсационных фондах саморегулируемых организаций (СРО), документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить, что размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств не допускается в валюте иностранных государств, совершающих в отношении РФ, российских физических и юридических лиц недружественные действия", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, в целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО перед потребителями произведенных ими товаров, работ, услуг, а также иными лицами СРО формирует, в том числе, компенсационные фонды. Авторы добавляют, что компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов, которые осуществляются в рублях, также предусмотрена возможность размещения средств компенсационного фонда и инвестирование. Кроме того, размещение денежных средств на счетах может осуществляться в иностранной валюте. По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит защитить национальную валюту от действий недружественных стран.

https://1prime.ru/20250310/duma-855622446.html

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дума, госдума, лдпр, леонид слуцкий, россия, финансы, банки, иностранная валюта, законопроект