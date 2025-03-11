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КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов - 11.03.2025, ПРАЙМ
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КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов
КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов - 11.03.2025, ПРАЙМ
КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов
В Румынии Конституционный суд единогласно отклонил все жалобы оппозиционера Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к выборам президента, заявил глава суда... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:20+0300
2025-03-11T21:20+0300
румыния
кэлин джеорджеску
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КИШИНЕВ, 11 мар – ПРАЙМ. В Румынии Конституционный суд единогласно отклонил все жалобы оппозиционера Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к выборам президента, заявил глава суда Мариан Енаке. "Все жалобы были отклонены единогласно. Мы позже выпустим подробный пресс-релиз", - сказал Енаке журналистам в Бухаресте.У здания суда проходит акция протеста сторонников Джеорджеску. Они держат плакаты с требованиями честных выборов и соблюдения конституционных прав кандидата. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли выборы президента, по итогам которых лидером первого тура стал Джеорджеску, выдвигавшийся как независимый кандидат. Он набрал 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, которая выступает за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и госструктур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде, который отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
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румыния, кэлин джеорджеску
РУМЫНИЯ, Кэлин Джеорджеску
21:20 11.03.2025
 
КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов

КС Румынии единогласно отклонил все подданные Джеорджеску жалобы

© Public Domain/ Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Public Domain/ Arlington National Cemetery
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КИШИНЕВ, 11 мар – ПРАЙМ. В Румынии Конституционный суд единогласно отклонил все жалобы оппозиционера Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к выборам президента, заявил глава суда Мариан Енаке.
"Все жалобы были отклонены единогласно. Мы позже выпустим подробный пресс-релиз", - сказал Енаке журналистам в Бухаресте.
У здания суда проходит акция протеста сторонников Джеорджеску. Они держат плакаты с требованиями честных выборов и соблюдения конституционных прав кандидата.
Здание румынского парламента, Бухарест - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
Сторонники Джорджеску взломали ограждения у здания ЦИК Румынии
9 марта, 21:58
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли выборы президента, по итогам которых лидером первого тура стал Джеорджеску, выдвигавшийся как независимый кандидат. Он набрал 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, которая выступает за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и госструктур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде, который отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
 
РУМЫНИЯКэлин Джеорджеску
 
 
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