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КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов

КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов - 11.03.2025, ПРАЙМ

КС Румынии утвердил недопуск Джеорджеску до выборов

В Румынии Конституционный суд единогласно отклонил все жалобы оппозиционера Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к выборам президента, заявил глава суда... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T21:20+0300

2025-03-11T21:20+0300

2025-03-11T21:20+0300

румыния

кэлин джеорджеску

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КИШИНЕВ, 11 мар – ПРАЙМ. В Румынии Конституционный суд единогласно отклонил все жалобы оппозиционера Кэлина Джеорджеску, подтвердив его недопуск к выборам президента, заявил глава суда Мариан Енаке. "Все жалобы были отклонены единогласно. Мы позже выпустим подробный пресс-релиз", - сказал Енаке журналистам в Бухаресте.У здания суда проходит акция протеста сторонников Джеорджеску. Они держат плакаты с требованиями честных выборов и соблюдения конституционных прав кандидата. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли выборы президента, по итогам которых лидером первого тура стал Джеорджеску, выдвигавшийся как независимый кандидат. Он набрал 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, которая выступает за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и госструктур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде, который отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.

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румыния, кэлин джеорджеску