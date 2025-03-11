https://1prime.ru/20250311/ekonomika-855660174.html

Экономист спрогнозировала снижение уровня бедности в России

Экономист спрогнозировала снижение уровня бедности в России - 11.03.2025, ПРАЙМ

Экономист спрогнозировала снижение уровня бедности в России

В 2025 году ожидается, что уровень бедности в России составит 8,42% от общего числа населения. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявила кандидат... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:48+0300

2025-03-11T09:48+0300

2025-03-11T09:48+0300

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В 2025 году ожидается, что уровень бедности в России составит 8,42% от общего числа населения. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская."8,42% или 12,3 миллиона человек", - отметила она.По словам экономиста, к большей части бедного населения относятся домохозяйства, проживающие в сельской местности, с детьми, а также высокой долей предпенсионных и пенсионных возрастов, обладающих низкими показателями здоровья, чаще с низким уровнем образования, высокой долей официально неработающих лиц трудоспособного возраста.Отмечается, что те профессии, которые раньше считались непривлекательными, сейчас становятся самыми востребованными, такие как курьеры, транспортные работники и домработницы. Доля курьеров среди населения составляет около 56%, а средняя зарплата курьера в 2024 году выросла на 27% до 107,2 тысячи рублей.Для людей, занятых в сельском хозяйстве, средняя предлагаемая зарплата составляет 53,2 тысячи рублей.

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россия, общество