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Экономист спрогнозировала снижение уровня бедности в России
Экономист спрогнозировала снижение уровня бедности в России - 11.03.2025, ПРАЙМ
Экономист спрогнозировала снижение уровня бедности в России
В 2025 году ожидается, что уровень бедности в России составит 8,42% от общего числа населения. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявила кандидат... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:48+0300
2025-03-11T09:48+0300
2025-03-11T09:48+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В 2025 году ожидается, что уровень бедности в России составит 8,42% от общего числа населения. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская."8,42% или 12,3 миллиона человек", - отметила она.По словам экономиста, к большей части бедного населения относятся домохозяйства, проживающие в сельской местности, с детьми, а также высокой долей предпенсионных и пенсионных возрастов, обладающих низкими показателями здоровья, чаще с низким уровнем образования, высокой долей официально неработающих лиц трудоспособного возраста.Отмечается, что те профессии, которые раньше считались непривлекательными, сейчас становятся самыми востребованными, такие как курьеры, транспортные работники и домработницы. Доля курьеров среди населения составляет около 56%, а средняя зарплата курьера в 2024 году выросла на 27% до 107,2 тысячи рублей.Для людей, занятых в сельском хозяйстве, средняя предлагаемая зарплата составляет 53,2 тысячи рублей.
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россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
Экономист спрогнозировала снижение уровня бедности в России
Экономист Лебединская: уровень бедности составит 8,42% в 2025 году
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
В 2025 году ожидается, что уровень бедности в России составит 8,42% от общего числа населения. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявила
кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
"8,42% или 12,3 миллиона человек", - отметила она.
По словам экономиста, к большей части бедного населения относятся домохозяйства, проживающие в сельской местности, с детьми, а также высокой долей предпенсионных и пенсионных возрастов, обладающих низкими показателями здоровья, чаще с низким уровнем образования, высокой долей официально неработающих лиц трудоспособного возраста.
Отмечается, что те профессии, которые раньше считались непривлекательными, сейчас становятся самыми востребованными, такие как курьеры, транспортные работники и домработницы. Доля курьеров среди населения составляет около 56%, а средняя зарплата курьера в 2024 году выросла на 27% до 107,2 тысячи рублей.
Для людей, занятых в сельском хозяйстве, средняя предлагаемая зарплата составляет 53,2 тысячи рублей.
Голикова отметила снижение уровня бедности в России