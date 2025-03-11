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В России выросла оптовая одноставочная цена на электроэнергию

В России выросла оптовая одноставочная цена на электроэнергию - 11.03.2025, ПРАЙМ

В России выросла оптовая одноставочная цена на электроэнергию

Одноставочная цена электроэнергии с учетом мощности на оптовом рынке в прошлом году в единой энергосистеме (ЕЭС) России выросла на 5,2%, что ниже темпов... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T10:46+0300

2025-03-11T10:46+0300

2025-03-11T10:46+0300

энергетика

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Одноставочная цена электроэнергии с учетом мощности на оптовом рынке в прошлом году в единой энергосистеме (ЕЭС) России выросла на 5,2%, что ниже темпов инфляции, сообщила Ассоциация "НП "Совет рынка". "Одноставочная цена электрической энергии с учётом мощности на оптовом рынке (за исключением населения) в 2024 году совокупно по ценовым зонам ЕЭС выросла по отношению к 2023 году на 5,2%, что на 4,32 процентных пункта ниже темпов инфляции (9,52% по данным Росстата)", - говорится в сообщении. Стоимость электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в прошлом году увеличилась на 12,3%, а мощности - снизилась на 3%, отметили в ассоциации. В первой ценовой зоне одноставочная цена выросла на 4,3% - рост стоимости электроэнергии составил 10%, а стоимость мощности снизилась на 2,4%. При этом в 2023 году рост составлял 10,1% и 0,6% соответственно. По итогам расчетов на рынке на сутки вперед (РСВ) в 2024 году в первой ценовой зоне индекс равновесных цен на покупку электроэнергии сформировался на уровне 1 747,29 рубля за МВт.ч, что на 9,9% выше значения за предыдущий год. Во второй ценовой зоне рост одноставочной цены по итогам года составил 9% — стоимость электроэнергии выросла на 22%, а мощности - снизилась на 4,6% (рост на 8% в 2023 году). По итогам расчетов на РСВ в 2024 году во второй ценовой зоне индекс РСВ сформировался на уровне 1 521,4 рубля за МВт.ч, что на 21,3% выше значения за 2023 год. "Несмотря на неоднородную динамику цен на электроэнергию и мощность, в том числе в разрезе ценовых зон, в целом ценовая ситуация по итогам 2024 года свидетельствует о том, что рынок адекватно реагирует на внешние факторы. А это, в свою очередь, признак хорошо отлаженного механизма. Важно, что темпы роста одноставочной цены по-прежнему находятся в пределах инфляции", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Совета рынка" Максима Быстрова.

https://1prime.ru/20250304/elektrichestvo-855441439.html

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