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Глава МО Нидерландов призвал ЕС к быстрому увеличению военного производства

Глава МО Нидерландов призвал ЕС к быстрому увеличению военного производства - 11.03.2025, ПРАЙМ

Глава МО Нидерландов призвал ЕС к быстрому увеличению военного производства

Странам ЕС необходимо быстро увеличить свое военное производство и устранить все препятствия, которые задерживают это производство, заявил во вторник министр... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T15:40+0300

2025-03-11T15:40+0300

2025-03-11T15:40+0300

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ГААГА, 11 мар - ПРАЙМ. Странам ЕС необходимо быстро увеличить свое военное производство и устранить все препятствия, которые задерживают это производство, заявил во вторник министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. "Нам необходимо быстро увеличить наше военное производство. Европа уже начала предпринимать шаги в правильном направлении, однако еще очень многое предстоит сделать", - заявил Брекелманс, выступая на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии. Трансляция мероприятия велась в соцсетях министра обороны Франции. Он отметил, что промышленность Нидерландов набирает обороты: так, всего за три года объем оборонной промышленности королевства вырос почти вдвое - с выручки в 4,7 миллиарда евро в 2021 году до 9,3 миллиарда евро в 2024 году. "Мы видим, что цены и сроки поставок растут, в то время как объем должен увеличиваться. Нам нужно объединить наш спрос, превратить его в долгосрочные контракты для отрасли, и устранить все барьеры, которые задерживают производство. И иногда это означает, что всем нам нужно выйти за рамки наших национальных интересов", - добавил министр. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

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