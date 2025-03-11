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"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций - 11.03.2025, ПРАЙМ
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"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций
"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций - 11.03.2025, ПРАЙМ
"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций
Структура "Евраза" (Evraz Steel Building) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Центральным научно-исследовательским и проектным институтом... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:46+0300
2025-03-11T13:46+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Структура "Евраза" (Evraz Steel Building) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций имени Н. П. Мельникова (ЦНИИПСК), результатом сотрудничества станет рост доли металлоконструкций компании на российском рынке, а также в СНГ, следует из сообщения Evraz Steel Building. "Компания Evraz Steel Building и АО "ЦНИИПСК им. Мельникова" заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, целью которого является увеличение доли металлоконструкций на рынке РФ и СНГ. Сотрудничество включает совместные научные исследования и разработку технической документации", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые совместные проекты начнутся в ближайшее время, а дальнейшая интеграция производственных мощностей и научных ресурсов запланирована на ближайшие месяцы. Результатом сотрудничества станет рост доли металлоконструкций компании на российском рынке. Совместные усилия позволят ускорить внедрение инновационных технологий и улучшить производственные процессы, подчеркивается в релизе. Стороны также планируют разработку новых технических решений и нормативных документов, направленных на повышение качества продукции. "Мы ожидаем, что объединение наших компетенций станет важным шагом вперед для всей индустрии и даст синергетический эффект для рынка проектирования и изготовления металлоконструкций. Партнёрство с системообразующим НИИ - это только начало большого пути Evraz Steel Building по участию в регулировании отрасли металлоконструкций в России", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгения Самарина. ЦНИИПСК им. Мельникова - институт, проектирующий проекты с использованием металлоконструкций. Его лаборатории проводят различные виды испытаний, включая климатические, коррозионные, металловедческие и другие.
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бизнес, промышленность, евраз, рф, снг
Бизнес, Промышленность, Евраз, РФ, СНГ
13:46 11.03.2025
 
"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций

"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций России и СНГ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд металлургической и горнодобывающей компании "ЕВРАЗ"
Стенд металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Структура "Евраза" (Evraz Steel Building) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций имени Н. П. Мельникова (ЦНИИПСК), результатом сотрудничества станет рост доли металлоконструкций компании на российском рынке, а также в СНГ, следует из сообщения Evraz Steel Building.
"Компания Evraz Steel Building и АО "ЦНИИПСК им. Мельникова" заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, целью которого является увеличение доли металлоконструкций на рынке РФ и СНГ. Сотрудничество включает совместные научные исследования и разработку технической документации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первые совместные проекты начнутся в ближайшее время, а дальнейшая интеграция производственных мощностей и научных ресурсов запланирована на ближайшие месяцы. Результатом сотрудничества станет рост доли металлоконструкций компании на российском рынке.
Совместные усилия позволят ускорить внедрение инновационных технологий и улучшить производственные процессы, подчеркивается в релизе. Стороны также планируют разработку новых технических решений и нормативных документов, направленных на повышение качества продукции.
"Мы ожидаем, что объединение наших компетенций станет важным шагом вперед для всей индустрии и даст синергетический эффект для рынка проектирования и изготовления металлоконструкций. Партнёрство с системообразующим НИИ - это только начало большого пути Evraz Steel Building по участию в регулировании отрасли металлоконструкций в России", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгения Самарина.
ЦНИИПСК им. Мельникова - институт, проектирующий проекты с использованием металлоконструкций. Его лаборатории проводят различные виды испытаний, включая климатические, коррозионные, металловедческие и другие.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
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23 января, 20:54
 
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