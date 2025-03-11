https://1prime.ru/20250311/evraz-855671032.html

"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций

"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций - 11.03.2025, ПРАЙМ

"Евраз" планирует увеличить долю на рынке металлоконструкций

Структура "Евраза" (Evraz Steel Building) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Центральным научно-исследовательским и проектным институтом... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T13:46+0300

2025-03-11T13:46+0300

2025-03-11T13:46+0300

бизнес

промышленность

евраз

рф

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/83311/51/833115116_0:196:2947:1853_1920x0_80_0_0_0387c4e6129015a0f7e36d6fc8fe7fcf.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Структура "Евраза" (Evraz Steel Building) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций имени Н. П. Мельникова (ЦНИИПСК), результатом сотрудничества станет рост доли металлоконструкций компании на российском рынке, а также в СНГ, следует из сообщения Evraz Steel Building. "Компания Evraz Steel Building и АО "ЦНИИПСК им. Мельникова" заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, целью которого является увеличение доли металлоконструкций на рынке РФ и СНГ. Сотрудничество включает совместные научные исследования и разработку технической документации", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые совместные проекты начнутся в ближайшее время, а дальнейшая интеграция производственных мощностей и научных ресурсов запланирована на ближайшие месяцы. Результатом сотрудничества станет рост доли металлоконструкций компании на российском рынке. Совместные усилия позволят ускорить внедрение инновационных технологий и улучшить производственные процессы, подчеркивается в релизе. Стороны также планируют разработку новых технических решений и нормативных документов, направленных на повышение качества продукции. "Мы ожидаем, что объединение наших компетенций станет важным шагом вперед для всей индустрии и даст синергетический эффект для рынка проектирования и изготовления металлоконструкций. Партнёрство с системообразующим НИИ - это только начало большого пути Evraz Steel Building по участию в регулировании отрасли металлоконструкций в России", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгения Самарина. ЦНИИПСК им. Мельникова - институт, проектирующий проекты с использованием металлоконструкций. Его лаборатории проводят различные виды испытаний, включая климатические, коррозионные, металловедческие и другие.

https://1prime.ru/20250123/evraz-854413054.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, евраз, рф, снг