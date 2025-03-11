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Евро на максимумах к доллару с ноября на фоне тарифов Трампа
Евро на максимумах к доллару с ноября на фоне тарифов Трампа - 11.03.2025, ПРАЙМ
Евро на максимумах к доллару с ноября на фоне тарифов Трампа
Евро укрепился к доллару до максимума с ноября, следует из данных бирж; это произошло на фоне торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, и... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:00+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Евро укрепился к доллару до максимума с ноября, следует из данных бирж; это произошло на фоне торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, и разнонаправленной денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Евро во вторник вырос до 1,09 доллара - это стало максимальным уровнем с шестого ноября прошлого года. "Индекс доллара США упал на минимумы ноября, к 103,5 пункта, на фоне тарифов Трампа. Более того, в пользу крепости евро сыграл фактор очередного снижения ключевой ставки ЕЦБ, при том что ФРС США отказалась снижать свою ставку", - считает Зельцер. Он добавил, что на таком дифференциале процентных ставок центробанков доллар и провалился, а евро - взлетел. "Перспективы: глобальный доллар после обвала уже перепродан, а евро - перекуплен. То есть риск коррекции доллара вверх и отката евро вниз теперь повышенный", - говорит эксперт. Трамп в марте ввел пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ужесточил меры против продукции из КНР. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
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евро, рынки, дональд трамп
Экономика, евро, Рынки, Дональд Трамп
Евро на максимумах к доллару с ноября на фоне тарифов Трампа
Евро укрепился к доллару до максимума с ноября на фоне тарифов Трампа
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Евро укрепился к доллару до максимума с ноября, следует из данных бирж; это произошло на фоне торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, и разнонаправленной денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Евро во вторник вырос до 1,09 доллара - это стало максимальным уровнем с шестого ноября прошлого года.
"Индекс доллара США упал на минимумы ноября, к 103,5 пункта, на фоне тарифов Трампа. Более того, в пользу крепости евро сыграл фактор очередного снижения ключевой ставки ЕЦБ, при том что ФРС США отказалась снижать свою ставку", - считает Зельцер.
Он добавил, что на таком дифференциале процентных ставок центробанков доллар и провалился, а евро - взлетел. "Перспективы: глобальный доллар после обвала уже перепродан, а евро - перекуплен. То есть риск коррекции доллара вверх и отката евро вниз теперь повышенный", - говорит эксперт.
Трамп в марте ввел пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ужесточил меры против продукции из КНР. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
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