https://1prime.ru/20250311/evro-855665689.html

Евро на максимумах к доллару с ноября на фоне тарифов Трампа

Евро на максимумах к доллару с ноября на фоне тарифов Трампа - 11.03.2025, ПРАЙМ

Евро на максимумах к доллару с ноября на фоне тарифов Трампа

Евро укрепился к доллару до максимума с ноября, следует из данных бирж; это произошло на фоне торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, и... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:00+0300

2025-03-11T12:00+0300

2025-03-11T12:00+0300

экономика

евро

рынки

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Евро укрепился к доллару до максимума с ноября, следует из данных бирж; это произошло на фоне торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, и разнонаправленной денежно-кредитной политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Евро во вторник вырос до 1,09 доллара - это стало максимальным уровнем с шестого ноября прошлого года. "Индекс доллара США упал на минимумы ноября, к 103,5 пункта, на фоне тарифов Трампа. Более того, в пользу крепости евро сыграл фактор очередного снижения ключевой ставки ЕЦБ, при том что ФРС США отказалась снижать свою ставку", - считает Зельцер. Он добавил, что на таком дифференциале процентных ставок центробанков доллар и провалился, а евро - взлетел. "Перспективы: глобальный доллар после обвала уже перепродан, а евро - перекуплен. То есть риск коррекции доллара вверх и отката евро вниз теперь повышенный", - говорит эксперт. Трамп в марте ввел пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ужесточил меры против продукции из КНР. Помимо этих государств Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.

https://1prime.ru/20250310/kurs-855644208.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евро, рынки, дональд трамп