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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6,5 процента - 11.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6,5 процента

Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 6,5% – до 492 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.03.2025, ПРАЙМ

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газ

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 6,5% – до 492 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 465 долларов (+0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 460,1 доллара (-0,4%), ценовой максимум – 492,5 доллара (+6,6%). Последние фьючерсы торговались по 491,9 доллара (+6,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 462,1 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе растет третий день подряд… В феврале 2025 года был зафиксирован локальный максимум на отметке выше 630 долларов. Цена скорректировалась, но теперь ищет точку равновесия, пока глобальный рынок не получает никаких фактов в поддержку теории о "потеплении" политических отношений между Россией и США. Рынку газа было бы важно получить такие сигналы", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В ЕС завершается сезон повышенного отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ). По словам эксперта, позднее станет актуальным вопрос об источниках новых закупок газа для заполнения ПХГ. "Для Европы было бы экономнее и проще получать газ из России. Но пока транзит через территорию Украины остановлен", – добавил аналитик. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, европа