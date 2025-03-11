https://1prime.ru/20250311/gensekretar-855662842.html

Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ в Москве, сообщил МИД

Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ в Москве, сообщил МИД - 11.03.2025, ПРАЙМ

Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ в Москве, сообщил МИД

Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинского БПЛА в Москве,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:06+0300

2025-03-11T11:06+0300

2025-03-11T11:06+0300

обсе

мид рф

мария захарова

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинского БПЛА в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, в том числе дети. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". "Сейчас его (генсека ОБСЕ - ред.) в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он не из своих сводок, которые ему, в том числе делают те, кто спонсируют киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле", - сказала Захарова на конференции в Высшей школе экономики. Ранее Захарова заявила, что массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://1prime.ru/20250311/ataka-855658674.html

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обсе, мид рф, мария захарова