https://1prime.ru/20250311/gensekretar-855662842.html
Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ в Москве, сообщил МИД
Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ в Москве, сообщил МИД - 11.03.2025, ПРАЙМ
Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ в Москве, сообщил МИД
Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинского БПЛА в Москве,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:06+0300
2025-03-11T11:06+0300
2025-03-11T11:06+0300
обсе
мид рф
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855660445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0abd723a5ec79d5cc79d76db8a2e3b07.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинского БПЛА в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, в том числе дети. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт". "Сейчас его (генсека ОБСЕ - ред.) в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он не из своих сводок, которые ему, в том числе делают те, кто спонсируют киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле", - сказала Захарова на конференции в Высшей школе экономики. Ранее Захарова заявила, что массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://1prime.ru/20250311/ataka-855658674.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855660445_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_629b0f79608c5939597481f168b9b8cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, мид рф, мария захарова
ОБСЕ, МИД РФ, Мария Захарова
Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ в Москве, сообщил МИД
Захарова: генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ в Москве
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу везут на место падения украинского БПЛА в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, в том числе дети. По факту атаки возбуждено дело по статье "теракт".
"Сейчас его (генсека ОБСЕ - ред.) в эти минуты повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он не из своих сводок, которые ему, в том числе делают те, кто спонсируют киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности, которая есть на самом деле", - сказала Захарова на конференции в Высшей школе экономики.
Ранее Захарова заявила, что массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Отбита самая массированная атака беспилотников на Москву, заявил Собянин