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Глава Biznesinalogi рассказала о работе ФНС в отношении блогеров

Глава Biznesinalogi рассказала о работе ФНС в отношении блогеров - 11.03.2025, ПРАЙМ

Глава Biznesinalogi рассказала о работе ФНС в отношении блогеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ усиливает работу в отношении блогеров и публичных лиц, а социальные сети становятся важным источником информации для... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T05:09+0300

2025-03-11T05:09+0300

2025-03-11T05:09+0300

экономика

москва

александра митрошина

елена блиновская

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ усиливает работу в отношении блогеров и публичных лиц, а социальные сети становятся важным источником информации для выявления налоговых нарушений, заявила РИА Новости основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. В столичном главке СК России ранее в марте сообщили, что против блогера Александры Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она была задержана на Кубани. Следствие полагает, что блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей. Митрошину доставили к следователю в Москву, ей предъявлено обвинение, она признала вину в полном объеме. Чертановский суд столицы отправил ее под домашний арест до 24 апреля. По словам адвоката блогера, Митрошина погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 миллионов рублей, распродав все свое имущество. "Налоговая служба, действительно, активизирует работу в отношении блогеров и публичных лиц. Социальные сети становятся важным источником информации для выявления налоговых нарушений. Если блогер выкладывает в соцсетях скриншоты баланса счетов, отчеты о выручке - нужно быть готовыми, что эта информация может быть использована налоговыми органами в качестве доказательной базы", - сказала Мемрук, добавив, что ФНС выпускала письмо (от 30 декабря 2022 года), в котором говорила о мониторинге соцсетей как об одном из способов выявления налоговых правонарушений. При этом эксперт подчеркивает, что дело Митрошиной не идентично делу Елены Блиновской. "Блиновская была освобождена от уголовной ответственности за неуплату налогов в связи с истечением срока давности, но получила наказание за отмывание денежных средств. В случае Митрошиной, несмотря на погашение налоговой задолженности, ее действия по приобретению недвижимости в период неуплаты налогов были интерпретированы следствием как отмывание доходов. Можно предположить, что признание вины поможет смягчить возможное наказание", - сказала Мемрук. Несмотря на введенную с 1 января амнистию для бизнеса, предполагающую отказ от схем дробления, случаи уклонения от налогов, в том числе среди блогеров, остаются. Однако можно ожидать, что в ближайшие годы такие случаи станут реже, считает эксперт. Вместе с тем громкие дела заставили говорить в обществе о неприемлемости неуплаты налогов и о риске переквалификации операций. "В частности, распоряжение средствами при наличии налогового долга может быть расценено как легализация преступных доходов, что влечет за собой серьезные правовые последствия", - подчеркнула Мемрук. Блогер Митрошина для оплаты своих курсов указывала реквизиты своей команды, чтобы дробить бизнес по схеме, сходной с тактикой "королевы марафонов" Блиновской, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Блиновская принимала оплату на реквизиты своих сотрудников и дробила бизнес, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения. Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободил от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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москва, александра митрошина, елена блиновская