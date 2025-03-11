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Аналитики прогнозируют снижение ГДР Globaltrans

Аналитики прогнозируют снижение ГДР Globaltrans - 11.03.2025, ПРАЙМ

Аналитики прогнозируют снижение ГДР Globaltrans

Аналитики "Ренессанс капитал" понизили целевую цену глобальных депозитарных расписок (ГДР) железнодорожного оператора Globaltrans до $3,6 c $4,3 и подтвердили... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:51+0300

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Аналитики "Ренессанс капитал" понизили целевую цену глобальных депозитарных расписок (ГДР) железнодорожного оператора Globaltrans до $3,6 c $4,3 и подтвердили рекомендацию "продавать" бумаги после публикации компанией финансовых и операционных результатов за 2024 год. Причина решения аналитиков - "более значительное, чем ожидалось, ухудшение рыночной среды и снижение денежной позиции в результате недавнего обратного выкупа.Помимо инфраструктурных рисков и рисков корпоративного управления, связанных конкретно с Globaltrans, на показатели компании негативно влияют проблемы всей железнодорожной отрасли – огромный профицит вагонов, ухудшение пропускной способности сети, падение погрузки, а также существенный рост тарифов на порожний пробег."Неблагоприятная конъюнктура на рынке угля, замедление строительной активности и рост нагрузки на железнодорожную инфраструктуру приводят к снижению объемов перевозок и ставок аренды вагонов", - отмечает аналитик "Ренессанс капитал" Николай Голотвин в своём отчете. Согласно отчету, эти факторы будут способствовать снижению выручки группы в 2025 году.В 2024 году грузооборот и погрузка группы Globaltrans снизились на 10%, чистая прибыль за год выросла на 2% до 39,4 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA увеличилась на 3% до 54 миллиарда рублей. Скорректированная выручка увеличилась на 6% до 92,7 миллиарда рублей. Как сообщила компания 5 марта, в январе - феврале 2025 года погрузка компании продолжила снижаться, сократившись на 17% г/г по причине "сохраняющихся операционных сложностей, снижения среднего парка в оперировании и сокращения спроса в ключевых сегментах"."Компания, на наш взгляд, представила достойные результаты, отражающие ее операционную и финансовую устойчивость", говорится в публикации аналитика "Атона" Михаила Ганелина. "В следующие 1-2 года доходы Globaltrans, вероятно, упадут на фоне проблем, с которыми сталкивается отрасль в целом, но компания, мы полагаем, пройдет эти трудности, учитывая ее сильную финансовую позицию".По данным РЖД, опубликованным 3 марта, погрузка по сети в январе-феврале снизилась на 5,6% г/г. В феврале наибольшее падение было зафиксировано в погрузке строительных грузов, цемента и черных металлов.Комментируя результаты компании на конференц-звонке для инвесторов 5 марта, генеральный директор GlobaltransВалерий Шпаков назвал ситуацию с погрузкой "нелегкой": "Со стороны клиентов ситуация напряженная, металлургическая и угольная отрасли испытывают сложности. Объемы погрузки в этих сегментах снижались в течение 2024 года. По строительным материалам динамика также негативная".Продолжается рост тарифов на перевозку порожних вагонов (на 10,75% в декабре 2023 года, на 13,8% в декабре 2024-го и дополнительно на 10% для порожних полувагонов с января 2025 года). В 2025 году это может привести к "значительному снижению" у Globaltrans рентабельности по EBITDA", говорится в отчете "Ренессанс Капитал".Среди основных операционных сложностей всего сектора можно выделить увеличивающийся профицит вагонного парка. Согласно подсчетам компании, за последние пять лет вагонный парк на сети увеличился на 18%, хотя погрузка за этот же период снизилась на 5%. В 2024 году объем производства новых вагонов составил 74,9 тысячи единиц, что является максимальным показателем за пять лет. По оценкам РЖД, на начало февраля 2025 года профицит грузовых вагонов на сети достиг 400 тысяч единиц, или 29% общесетевого парка, что создает логистические проблемы. Еще в сентябре 2024 года РЖД оценивали избыток вагонов в 200 тысяч единиц.Как отмечает Globaltrans, на фоне роста вагонного парка и инфраструктурных ограничений снижается эффективность использования подвижного состава: за прошлый год средний оборот вагона на сети вырос на 11% до 21 суток или максимального уровня за последние 15 лет.В 2025-2029 годах, как сообщил Globaltrans, компании предстоит заместить 17,5 тысяч вагонов (из общего парка группы в 63,6 тысячи единиц) из-за истечения срока их эксплуатации. Средний возраст полувагонов в собственности компании – 15,5 лет). Инвестиции в обновление вагонного парка, по данным компании, могут составить 100 миллиардов рублей, что, по оценке "Ренессанс капитал", приблизительно соответствует операционному денежному потоку Globaltransза пять лет."Без своевременных инвестиций в замещение парка рыночная доля компании и объем ее бизнеса значительно сократятся", - отмечает старший аналитик Альфа-Банка Анастасия Егазарян.Среди вариантов борьбы с профицитом подвижного состава рассматривается возможность сокращения нормативного срока службы вагонов. По оценке Globaltrans, если нормативный срок службы типовых полувагонов будет сокращен с 22 до 19 лет, то объем списаний вагонов Globaltransможет вырасти на 55% до 27,2 тысячи единиц на горизонте до 2029 года, что создает дополнительные финансовые риски из-за существенного увеличения необходимых инвестиций для замещения выбывающего парка.Согласно "Ренессанс капитал", для держателей ГДР Globaltrans ключевыми являются "риски корпоративного управления" и финансовой инфраструктуры. В октябре-ноябре 2024 года компания провела добровольные делистинги с Московской биржи и Лондонской фондовой биржи. На данный момент единственной торговой площадкой, где торгуются ее ГДР, является Международная биржа Астаны (AIX). В случае возможного расширения санкционного давления депозитарные расписки компании, которые учитываются в Euroclear, могут оказаться замороженными, а торги на AIX будут прекращены, отмечает Голотвин.В конце прошлого года и начале текущего Globaltrans провел несколько раундов добровольного выкупа ГДР, также расписки компании покупали и аффилированные лица акционеров. Всего было выкуплено более 28% капитала. В результате free float Globaltrans мог снизиться до приблизительно 25%, сообщил на звонке для инвесторов финансовый директор Globaltrans Дмитрий Фролов. В настоящий момент компания не планирует проводить дополнительные добровольные тендерные предложения, добавил он.По оценке Николая Голотвина, после завершения выкупа бумаг с рынка, с учетом квазиказначейских акций, основные акционеры могли получить возможность собрать квалифицированное большинство, что даст им право продавать активы на потенциально невыгодных условиях для миноритарных акционеров. Это повышает риски для миноритариев.

https://1prime.ru/20250127/globaltrans-854462701.html

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globaltrans, рекомендации, расписки, вагоны, грузовые вагоны, транспорт, акции, ренессанс капитал