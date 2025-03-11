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В Госдуму направили проект об учете домашних животных

В Госдуму направили проект об учете домашних животных - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуму направили проект об учете домашних животных

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается введение маркировки и... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T05:21+0300

2025-03-11T05:21+0300

2025-03-11T05:21+0300

россия

бизнес

экономика

сергей миронов

дмитрий гусев

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается введение маркировки и учет домашних животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред фракции Дмитрий Гусев. "Предлагается внедрить систему маркирования и учета домашних животных, которая будет направлена на идентификацию питомцев и определение их владельцев", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Предлагается маркировать домашних животных разными способами: наносить метки на тело, крепить ошейники, бирки, кольца или вживлять микрочипы. Также в документах сообщается, что учет будет вестись через уже существующую систему ФГИС "ВетИС" (информационная система в области ветеринарии). Кроме того, на отзыв в кабмин направляется законопроект о повышении административных штрафов за нарушение норм об ответственном обращении с животными. "Настоящим законопроектом предлагается увеличить штрафы за нарушение законодательства об ответственном обращении с животными", - сказано в документе, который также имеется в распоряжении агентства. Проектом предлагается повысить штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных для физлиц с 1500–3000 до 10-30 тысяч рублей, за жестокое обращение – с 5-15 до 15-30 тысяч рублей, а за нарушения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, максимальный административный штраф для граждан может составить 50 тысяч рублей. Как рассказал Миронов РИА Новости, по оценкам экспертов, 80% бездомных животных – это бывшие домашние, потерявшиеся или просто выброшенные на улицу. По его словам, в 2023 году думское большинство разрешило регионам умерщвлять бездомных животных, но это не помогло, и за 2024 год число обращений за медпомощью в результате нападений собак снизилось лишь на 0,9%. "Если животное сбежало, потерялось, попало в приют, владельца всегда смогут найти. Как и в случае, если хозяин просто решил избавиться от питомца. Тогда ему грозит ответственность, которую мы также предлагаем ужесточить... Владельцы должны отвечать за животных – за домашних и тех, кого они превратили в бездомных. Наши поправки послужат профилактике безнадзорности четвероногих. Мы стремимся гуманными превентивными мерами снизить число бездомных собак на улицах. И защитить наших граждан, наших детей от нападений агрессивных стай", - отметил лидер эсеров. По мнению Гусева, люди не должны бояться за свою жизнь и жизнь своих детей, а бездомные животные являются результатом безответственности. "Наш закон бьет по этой беде: чипы, учет и штрафы заставят владельцев проявлять больше внимания к питомцам. Потому что это как с автомобилями: собака — движимое имущество. Никто же не спорит, что машину нужно ставить на учет. Поэтому купил собаку — зарегистрируй. Продал или подарил — сообщи. Умерла, пропала, украли — уведоми. Все просто. Реестр будет бесплатным. Основа для него уже есть. Сейчас работает реестр сельхозживотных — коз, коров, овец. На его базе можно быстро организовать учет собак. Волонтеры, зоозащитники и владельцы питомников поддерживают такой подход", - сказал он РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, сергей миронов, дмитрий гусев