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В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг
В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг - 11.03.2025, ПРАЙМ
В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг
В Государственну думу вносят проект закона, которым предусматривается запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, в том числе астрологию,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:12+0300
2025-03-11T21:12+0300
госдума
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Государственну думу вносят проект закона, которым предусматривается запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, в том числе астрологию, магию и гадания, сообщила депутат нижней палаты Нина Останина. "Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения", - написала она в своем Telegram-канале.По ее словам, эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, кроме того, ои вводят людей в заблуждение и зачастую применяются с мошенническими целями.Останина добавила, что цель авторов проекта заключается в том, чтобы защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.
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госдума
Госдума
21:12 11.03.2025
 
В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг, включая астрологию и гадания

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Государственну думу вносят проект закона, которым предусматривается запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, в том числе астрологию, магию и гадания, сообщила депутат нижней палаты Нина Останина.
"Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, кроме того, ои вводят людей в заблуждение и зачастую применяются с мошенническими целями.
Останина добавила, что цель авторов проекта заключается в том, чтобы защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.
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