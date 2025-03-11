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В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг - 11.03.2025, ПРАЙМ

В ГД вносят проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Государственну думу вносят проект закона, которым предусматривается запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, в том числе астрологию,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T21:12+0300

2025-03-11T21:12+0300

2025-03-11T21:12+0300

госдума

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В Государственну думу вносят проект закона, которым предусматривается запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, в том числе астрологию, магию и гадания, сообщила депутат нижней палаты Нина Останина. "Вносим вместе с коллегами на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения", - написала она в своем Telegram-канале.По ее словам, эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое "лечение" и гадания, не имеют научного обоснования, кроме того, ои вводят людей в заблуждение и зачастую применяются с мошенническими целями.Останина добавила, что цель авторов проекта заключается в том, чтобы защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда.

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