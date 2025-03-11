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Перевозки экспортных грузов в морские порты по сети РЖД выросли на 2,1%

Перевозки экспортных грузов в морские порты по сети РЖД выросли на 2,1% - 11.03.2025, ПРАЙМ

Перевозки экспортных грузов в морские порты по сети РЖД выросли на 2,1%

Перевозки экспортных грузов по сети РЖД в адрес морских портов в январе-феврале достигли 52,8 миллиона тонн, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2024... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:25+0300

2025-03-11T12:25+0300

2025-03-11T12:25+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Перевозки экспортных грузов по сети РЖД в адрес морских портов в январе-феврале достигли 52,8 миллиона тонн, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания. "Рост перевозок экспорта в порты продолжается по всем направлениям. В январе-феврале отправили по сети РЖД в адрес морских портов 52,8 миллиона тонн грузов. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении. На Северо-Запад было перевезено 20,9 миллиона тонн (+2,2%)️, на Дальний Восток - 18,8 миллиона тонн (+2,6%), на Юг - 13,1 миллиона тонн (+1,3%), уточнили РЖД. Помимо угля, на долю которого приходится 51,6% в экспортной погрузке, положительную динамику обеспечили химикаты и сода (рост в 1,6 раза, до 460,9 тысячи тонн), удобрения (рост в 1,4 раза, до 6 миллионов тонн), лесные грузы (+18,2%, до 40,5 тысячи тонн), добавляется в сообщении.

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бизнес, ржд