https://1prime.ru/20250311/gruzovik-855664461.html

Торговые сети попросили не штрафовать их грузовики на дорогах весной

Торговые сети попросили не штрафовать их грузовики на дорогах весной - 11.03.2025, ПРАЙМ

Торговые сети попросили не штрафовать их грузовики на дорогах весной

Торговые сети обратились к вице-премьеру России Виталию Савельеву с просьбой освободить их от штрафов за перевозку грузов по трассам в период просушки... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:40+0300

2025-03-11T11:40+0300

2025-03-11T11:40+0300

экономика

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Торговые сети обратились к вице-премьеру России Виталию Савельеву с просьбой освободить их от штрафов за перевозку грузов по трассам в период просушки автомагистралей, сообщает "Коммерсантъ".В письме, отправленном Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), указывается необходимость устранить несовершенство системы автоматических штрафов для грузоперевозчиков в течение периода просушки дорог.Предполагается, что в 2025 году только X5 Group (владеющая сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик") и "Магнит" могут быть оштрафованы на сумму свыше 600 миллионов рублей.Просушка предусматривает ограничения на движение грузовиков по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Наиболее часто применяется требование ограничения максимальной нагрузки до 5-6 тонн на ось.

https://1prime.ru/20250307/biznes-855566952.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес