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Торговые сети попросили не штрафовать их грузовики на дорогах весной
Торговые сети попросили не штрафовать их грузовики на дорогах весной - 11.03.2025, ПРАЙМ
Торговые сети попросили не штрафовать их грузовики на дорогах весной
Торговые сети обратились к вице-премьеру России Виталию Савельеву с просьбой освободить их от штрафов за перевозку грузов по трассам в период просушки... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:40+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Торговые сети обратились к вице-премьеру России Виталию Савельеву с просьбой освободить их от штрафов за перевозку грузов по трассам в период просушки автомагистралей, сообщает "Коммерсантъ".В письме, отправленном Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), указывается необходимость устранить несовершенство системы автоматических штрафов для грузоперевозчиков в течение периода просушки дорог.Предполагается, что в 2025 году только X5 Group (владеющая сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик") и "Магнит" могут быть оштрафованы на сумму свыше 600 миллионов рублей.Просушка предусматривает ограничения на движение грузовиков по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Наиболее часто применяется требование ограничения максимальной нагрузки до 5-6 тонн на ось.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
Торговые сети попросили не штрафовать их грузовики на дорогах весной
"Ъ": ретейлеры попросили власти не штрафовать их за грузовики на дорогах весной
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Торговые сети обратились к вице-премьеру России Виталию Савельеву с просьбой освободить их от штрафов за перевозку грузов по трассам в период просушки автомагистралей, сообщает
"Коммерсантъ".
В письме, отправленном Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальным союзом экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), указывается необходимость устранить несовершенство системы автоматических штрафов для грузоперевозчиков в течение периода просушки дорог.
Предполагается, что в 2025 году только X5 Group (владеющая сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Чижик") и "Магнит" могут быть оштрафованы на сумму свыше 600 миллионов рублей.
Просушка предусматривает ограничения на движение грузовиков по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Наиболее часто применяется требование ограничения максимальной нагрузки до 5-6 тонн на ось.
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