https://1prime.ru/20250311/indeksy-855667631.html

Фондовые индексы Европы в основном увеличиваются

Фондовые индексы Европы в основном увеличиваются - 11.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном увеличиваются

Основные фондовые индексы Европы во вторник в основном растут после выхода финансовых показателей ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:40+0300

2025-03-11T12:40+0300

2025-03-11T12:40+0300

экономика

рынки

индексы

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник в основном растут после выхода финансовых показателей ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,07%, до 8 594,02 пункта; французский CAC 40 растёт на 0,5%, до 8 087,79 пункта, немецкий DAX - на 0,85%, до 22 798,28 пункта. На динамику индексов влияет изменение котировок отдельных акций, которые демонстрируют сильные колебания после выхода финансовой отчётности их эмитентов. Так, бумаги Volkswagen дорожают на 2,27% после того, как компания объявила свои финансовые показатели по итогам финансового года. и представила прогнозы. Ожидается, что выручка от продаж вырастет на 5% в годовом выражении по итогам начавшегося финансового года, а показатель операционной прибыльности будет на уровне 5,5-6,5% (за прошлый финансовый год она составила 5,9%). При этом акции производителя бытовой и промышленной химии Henkel падают в цене на 9,42%, также после выхода финансовой отчетности. В частности, органический рост компании в прошлом году составил 2,6%, хотя аналитики Vara Research ожидали его на уровне 3,2%.

https://1prime.ru/20250310/indeksy-855642861.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, индексы, торги