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Фондовые индексы Европы в основном увеличиваются - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы Европы в основном увеличиваются
Фондовые индексы Европы в основном увеличиваются - 11.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном увеличиваются
Основные фондовые индексы Европы во вторник в основном растут после выхода финансовых показателей ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник в основном растут после выхода финансовых показателей ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,07%, до 8 594,02 пункта; французский CAC 40 растёт на 0,5%, до 8 087,79 пункта, немецкий DAX - на 0,85%, до 22 798,28 пункта. На динамику индексов влияет изменение котировок отдельных акций, которые демонстрируют сильные колебания после выхода финансовой отчётности их эмитентов. Так, бумаги Volkswagen дорожают на 2,27% после того, как компания объявила свои финансовые показатели по итогам финансового года. и представила прогнозы. Ожидается, что выручка от продаж вырастет на 5% в годовом выражении по итогам начавшегося финансового года, а показатель операционной прибыльности будет на уровне 5,5-6,5% (за прошлый финансовый год она составила 5,9%). При этом акции производителя бытовой и промышленной химии Henkel падают в цене на 9,42%, также после выхода финансовой отчетности. В частности, органический рост компании в прошлом году составил 2,6%, хотя аналитики Vara Research ожидали его на уровне 3,2%.
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рынки, индексы, торги
Экономика, Рынки, Индексы, Торги
12:40 11.03.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном увеличиваются

Основные фондовые индексы Европы во вторник в основном растут

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник в основном растут после выхода финансовых показателей ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,07%, до 8 594,02 пункта; французский CAC 40 растёт на 0,5%, до 8 087,79 пункта, немецкий DAX - на 0,85%, до 22 798,28 пункта.
На динамику индексов влияет изменение котировок отдельных акций, которые демонстрируют сильные колебания после выхода финансовой отчётности их эмитентов.
Так, бумаги Volkswagen дорожают на 2,27% после того, как компания объявила свои финансовые показатели по итогам финансового года. и представила прогнозы. Ожидается, что выручка от продаж вырастет на 5% в годовом выражении по итогам начавшегося финансового года, а показатель операционной прибыльности будет на уровне 5,5-6,5% (за прошлый финансовый год она составила 5,9%).
При этом акции производителя бытовой и промышленной химии Henkel падают в цене на 9,42%, также после выхода финансовой отчетности. В частности, органический рост компании в прошлом году составил 2,6%, хотя аналитики Vara Research ожидали его на уровне 3,2%.
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