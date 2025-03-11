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Фондовые индексы АТР по итогам вторника преимущественно снизились - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/indeksy-855668198.html
Фондовые индексы АТР по итогам вторника преимущественно снизились
Фондовые индексы АТР по итогам вторника преимущественно снизились - 11.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР по итогам вторника преимущественно снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились на фоне макростатистики и динамики бирж США,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:52+0300
2025-03-11T12:52+0300
экономика
азиатско-тихоокеанский регион
сша
япония
shenzhen composite
hang seng index
nasdaq composite
рынки
торги
индексы
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились на фоне макростатистики и динамики бирж США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,41%, до 3 379,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,34%, до 2 087,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index – сократился на 0,01%, до 23 782,14 пункта. Южнокорейский KOSPI просел на 1,28%, до 2 537,6 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,91%, до 7 890,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,32%, до 36 770,5 пункта. Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику из Японии. Так, ВВП страны в четвертом квартале, по окончательной оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные предполагали рост ВВП страны на 2,8%. В квартальном выражении ВВП Японии в четвертом квартале увеличился на 0,6%, первая оценка показывала рост на 0,7%. Сдержал торги в Азии уход от риска в США. В понедельник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись снижением, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 4%. "Азиатские рынки следуют слабой динамике Уолл-стрит... Событийный риск сегодня относительно ограничен, а ценовая динамика, скорее всего, будет отражать риски рецессии в США", - рассказал агентству Блумберг старший аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда (Kyle Rodda). Китайский индексы при этом показали рост во вторник. Ранее аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Китая до "выше рынка" с "нейтрального". Инвесторы также ожидали завершения работы сессии высшего законодательного органа Китая. Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва завершила работу в Доме народных собраний в Пекине во вторник после закрытия торгов АТР.
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азиатско-тихоокеанский регион
сша
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азиатско-тихоокеанский регион, сша, япония, shenzhen composite, hang seng index, nasdaq composite, рынки, торги, индексы, атр
Экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, США, ЯПОНИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nasdaq Composite, Рынки, Торги, Индексы, АТР
12:52 11.03.2025
 
Фондовые индексы АТР по итогам вторника преимущественно снизились

Фондовые индексы АТР в основном снизились во вторник на фоне динамики бирж США

CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock ExchangeПлощадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock Exchange
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снизились на фоне макростатистики и динамики бирж США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,41%, до 3 379,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,34%, до 2 087,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index – сократился на 0,01%, до 23 782,14 пункта. Южнокорейский KOSPI просел на 1,28%, до 2 537,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,91%, до 7 890,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,32%, до 36 770,5 пункта.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику из Японии. Так, ВВП страны в четвертом квартале, по окончательной оценке, вырос на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительные данные предполагали рост ВВП страны на 2,8%. В квартальном выражении ВВП Японии в четвертом квартале увеличился на 0,6%, первая оценка показывала рост на 0,7%.
Сдержал торги в Азии уход от риска в США. В понедельник основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись снижением, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, уменьшился на 4%.
"Азиатские рынки следуют слабой динамике Уолл-стрит... Событийный риск сегодня относительно ограничен, а ценовая динамика, скорее всего, будет отражать риски рецессии в США", - рассказал агентству Блумберг старший аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда (Kyle Rodda).
Китайский индексы при этом показали рост во вторник. Ранее аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Китая до "выше рынка" с "нейтрального". Инвесторы также ожидали завершения работы сессии высшего законодательного органа Китая. Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва завершила работу в Доме народных собраний в Пекине во вторник после закрытия торгов АТР.
Шанхайская фондовая биржа
Фондовые индексы АТР в основном выросли на фоне роста бирж США
Вчера, 12:40
 
ЭкономикаАзиатско-Тихоокеанский регионСШАЯПОНИЯShenzhen CompositeHang Seng IndexNasdaq CompositeРынкиТоргиИндексыАТР
 
 
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