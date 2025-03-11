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Фондовые индексы США в основном снижаются после падения днем ранее - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы США в основном снижаются после падения днем ранее
Фондовые индексы США в основном снижаются после падения днем ранее - 11.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном снижаются после падения днем ранее
Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,88%, до 41 541,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite растёт на 0,17%, до 17 498,39 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 опускается на 0,38%, до 5 593,38 пункта. По итогам понедельника Dow Jones упал на 2,1%, Nasdaq Composite - на 4%, S&amp;P 500 - на 2,7%. Инвесторы опасаются за состояние американской экономики и возможное влияние на нее внешнеторговой политики, инициируемой президентом Дональдом Трампом. При этом росту Nasdaq Composite во вторник способствует восстановление стоимости акций технологических компаний. Так, бумаги Tesla дорожают на 4,6% после падения более чем на 15%. В то же время вторничная макростатистика, видимо, не сильно повлияло на настроения рынка. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в январе выросло до 7,74 миллиона с 7,508 миллиона месяцем ранее. Аналитики ждали показатель на уровне 7,63 миллиона. В среду же инвесторы будут оценивать данные об инфляции в США, которая, согласно ожиданиям, по итогам февраля замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее.
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рынки, торги, индексы, сша, дональд трамп, tesla, уолл-стрит, индексы уолл-стрит
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Tesla, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит
17:23 11.03.2025
 
Фондовые индексы США в основном снижаются после падения днем ранее

Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после падения днем ранее

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,88%, до 41 541,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite растёт на 0,17%, до 17 498,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,38%, до 5 593,38 пункта.
По итогам понедельника Dow Jones упал на 2,1%, Nasdaq Composite - на 4%, S&P 500 - на 2,7%. Инвесторы опасаются за состояние американской экономики и возможное влияние на нее внешнеторговой политики, инициируемой президентом Дональдом Трампом.
При этом росту Nasdaq Composite во вторник способствует восстановление стоимости акций технологических компаний. Так, бумаги Tesla дорожают на 4,6% после падения более чем на 15%.
В то же время вторничная макростатистика, видимо, не сильно повлияло на настроения рынка. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в январе выросло до 7,74 миллиона с 7,508 миллиона месяцем ранее. Аналитики ждали показатель на уровне 7,63 миллиона.
В среду же инвесторы будут оценивать данные об инфляции в США, которая, согласно ожиданиям, по итогам февраля замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Фондовые индексы АТР по итогам вторника преимущественно снизились
12:52
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыСШАДональд ТрампTeslaУолл-стритиндексы Уолл-стрит
 
 
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