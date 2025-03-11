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Фондовые индексы США в основном снижаются после падения днем ранее

Фондовые индексы США в основном снижаются после падения днем ранее - 11.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном снижаются после падения днем ранее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:23+0300

2025-03-11T17:23+0300

2025-03-11T17:23+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно снижаются после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,88%, до 41 541,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite растёт на 0,17%, до 17 498,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускается на 0,38%, до 5 593,38 пункта. По итогам понедельника Dow Jones упал на 2,1%, Nasdaq Composite - на 4%, S&P 500 - на 2,7%. Инвесторы опасаются за состояние американской экономики и возможное влияние на нее внешнеторговой политики, инициируемой президентом Дональдом Трампом. При этом росту Nasdaq Composite во вторник способствует восстановление стоимости акций технологических компаний. Так, бумаги Tesla дорожают на 4,6% после падения более чем на 15%. В то же время вторничная макростатистика, видимо, не сильно повлияло на настроения рынка. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в январе выросло до 7,74 миллиона с 7,508 миллиона месяцем ранее. Аналитики ждали показатель на уровне 7,63 миллиона. В среду же инвесторы будут оценивать данные об инфляции в США, которая, согласно ожиданиям, по итогам февраля замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее.

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