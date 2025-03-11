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В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/inflyatsiya-855678608.html
В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции
В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции - 11.03.2025, ПРАЙМ
В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции
Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:25+0300
2025-03-11T17:25+0300
экономика
россия
финансы
банки
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам", - указывается в материалах. Там же отмечается, что в январе-феврале сохранялись высокие темпы роста потребительских цен. Хотя их рост несколько замедлился по сравнению со значениями ноября и декабря, устойчивость процесса дальнейшего замедления пока остается под вопросом. Спрос в экономике по-прежнему высокий, несмотря на торможение роста кредитования. Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита, добавляется в бюллетене.
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россия, финансы, банки, банк россии, инфляция
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Банки, Банк России, инфляция
17:25 11.03.2025
 
В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции

ЦБ: несмотря на признаки замедления инфляции, устойчивость процесса под вопросом

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам", - указывается в материалах.
Там же отмечается, что в январе-феврале сохранялись высокие темпы роста потребительских цен. Хотя их рост несколько замедлился по сравнению со значениями ноября и декабря, устойчивость процесса дальнейшего замедления пока остается под вопросом. Спрос в экономике по-прежнему высокий, несмотря на торможение роста кредитования.
Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита, добавляется в бюллетене.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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