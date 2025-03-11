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В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции

В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции - 11.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ видят признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции

Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:25+0300

2025-03-11T17:25+0300

2025-03-11T17:25+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Появились признаки, что в России формируется тренд на замедление инфляции, но устойчивость процесса пока под вопросом, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Мнение аналитиков ЦБ может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Оперативная февральская статистика указывает на появление признаков формирования тренда на замедление роста цен. Однако для подтверждения устойчивости дезинфляционного тренда, необходимого для возвращения инфляции к 4%, нужно более выраженное замедление текущих темпов роста цен. Для этого требуется более сдержанный рост потребительской активности, а также опережающий рост производительности труда по отношению к реальным зарплатам", - указывается в материалах. Там же отмечается, что в январе-феврале сохранялись высокие темпы роста потребительских цен. Хотя их рост несколько замедлился по сравнению со значениями ноября и декабря, устойчивость процесса дальнейшего замедления пока остается под вопросом. Спрос в экономике по-прежнему высокий, несмотря на торможение роста кредитования. Денежная масса пока продолжает быстро расширяться в результате совместного вклада в ее рост кредита и бюджетного дефицита, добавляется в бюллетене.

https://1prime.ru/20250311/yuan-855662972.html

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россия, финансы, банки, банк россии, инфляция