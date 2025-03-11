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Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,8 триллиона рублей
Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,8 триллиона рублей - 11.03.2025, ПРАЙМ
Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,8 триллиона рублей
Объем инвестиций в основной капитал Московской области увеличился и превысил отметку в 1,8 триллиона рублей за 2024 год, сообщила заместитель председателя... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:49+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Объем инвестиций в основной капитал Московской области увеличился и превысил отметку в 1,8 триллиона рублей за 2024 год, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В прошлом году в Подмосковье сохранилась тенденция роста объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2024 года этот показатель составил 1 триллион 820 миллиардов рублей. За последнюю пятилетку этот показатель в номинальном выражении вырос почти на 80%", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона. Зампред также отметила, что Подмосковье обеспечивает 4,6% общего объема инвестиций в основной капитал по России. Как напомнили в пресс-службе ведомства, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал региона составил 1,65 триллионов рублей.
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россия, московская область
РОССИЯ, Московская область
Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,8 триллиона рублей
Зиновьева: объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 1,8 трлн руб
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Объем инвестиций в основной капитал Московской области увеличился и превысил отметку в 1,8 триллиона рублей за 2024 год, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В прошлом году в Подмосковье сохранилась тенденция роста объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2024 года этот показатель составил 1 триллион 820 миллиардов рублей. За последнюю пятилетку этот показатель в номинальном выражении вырос почти на 80%", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона.
Зампред также отметила, что Подмосковье обеспечивает 4,6% общего объема инвестиций в основной капитал по России.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал региона составил 1,65 триллионов рублей.
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