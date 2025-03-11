https://1prime.ru/20250311/investitsii-855667797.html

Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,8 триллиона рублей

Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,8 триллиона рублей - 11.03.2025, ПРАЙМ

Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,8 триллиона рублей

Объем инвестиций в основной капитал Московской области увеличился и превысил отметку в 1,8 триллиона рублей за 2024 год, сообщила заместитель председателя... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:49+0300

2025-03-11T12:49+0300

2025-03-11T12:49+0300

россия

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Объем инвестиций в основной капитал Московской области увеличился и превысил отметку в 1,8 триллиона рублей за 2024 год, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В прошлом году в Подмосковье сохранилась тенденция роста объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2024 года этот показатель составил 1 триллион 820 миллиардов рублей. За последнюю пятилетку этот показатель в номинальном выражении вырос почти на 80%", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба Мининвеста региона. Зампред также отметила, что Подмосковье обеспечивает 4,6% общего объема инвестиций в основной капитал по России. Как напомнили в пресс-службе ведомства, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал региона составил 1,65 триллионов рублей.

https://1prime.ru/20250311/vyplaty-855663865.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, московская область