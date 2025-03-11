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"Русхимальянс" подал иск к британской Gas Strategies Group

"Русхимальянс" подал иск к британской Gas Strategies Group - 11.03.2025, ПРАЙМ

"Русхимальянс" подал иск к британской Gas Strategies Group

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", к... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:29+0300

2025-03-11T09:29+0300

2025-03-11T09:29+0300

бизнес

русхимальянс

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", к британской Gas Strategies Group Limited, следует из материалов дела. "ООО "Русхимальянс" – исковое заявление... Ответчики – "Газ Стратеджис Групп Лимитед", – сообщается в карточке дела. Исковые требования указаны в карточке дела в объеме около 5,17 миллиона, валюта пока не уточняется. Иск зарегистрирован 6 марта и пока не принят к производству. Арбитражный суд Петербурга регулярно рассматривает иски компании "Русхимальянс" к бывшим иностранным партнерам по бизнесу, а также банкам. Эти споры связаны, в частности, с контрактами, приостановленными в 2022 году из-за санкций ЕС в отношении России. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). По контракту от 7 июля подрядчики должны были построить в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Контракт от 9 сентября 2021 года предполагал строительство там же завода по переработке сжиженного природного газа. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

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бизнес, русхимальянс, санкт-петербург