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Исследование показало, сколько россиян готовы платить за полезные продукты - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, сколько россиян готовы платить за полезные продукты
Исследование показало, сколько россиян готовы платить за полезные продукты - 11.03.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян готовы платить за полезные продукты
Платить больше за полезные продукты питания готовы 41% россиян, при этом около 75% покупателей обращают внимание на отметку "на основе 100% натуральных... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T04:35+0300
2025-03-11T04:35+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Платить больше за полезные продукты питания готовы 41% россиян, при этом около 75% покупателей обращают внимание на отметку "на основе 100% натуральных ингредиентов", подсчитали для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. "41% россиян готовы платить больше за полезные продукты питания. Для россиян здоровье больше связано с подтянутой фигурой и натуральными продуктами, чем у жителей других стран. Потому наиболее популярные изменения в потребительских привычках - это переход на ЗОЖ (34%) и сокращение потребления сахара, соли, жиров (33%)", - говорится в исследовании. По данным экспертов, 46% людей считают, что органическая пища полезнее для здоровья. При выборе продукции 73% покупателей обращают внимание на ее состав, а 43% - на информацию на упаковке. Например, 81% опрошенных обращают внимание на пометку "без антибиотиков", 77% - на отсутствие консервантов и 76% - на отсутствие красителей. "Натуральность продукта играет важную роль при выборе. 75% покупателей обращают внимание на отметку "на основе 100% натуральных ингредиентов". Локальное производство усиливает этот фактор - 66% интересуются регионом происхождения, а 56% учитывают наличие сертификации производителя. Важно не только писать привлекательные свойства продукта, но и отсутствие вредных ингредиентов, например, 78% обращают внимание на отсутствие пальмового масла, а 54% на маркер "без сахара", - отметили в агентстве.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
04:35 11.03.2025
 
Исследование показало, сколько россиян готовы платить за полезные продукты

ORO: 41% россиян готовы платить больше за полезные продукты питания

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Платить больше за полезные продукты питания готовы 41% россиян, при этом около 75% покупателей обращают внимание на отметку "на основе 100% натуральных ингредиентов", подсчитали для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
"41% россиян готовы платить больше за полезные продукты питания. Для россиян здоровье больше связано с подтянутой фигурой и натуральными продуктами, чем у жителей других стран. Потому наиболее популярные изменения в потребительских привычках - это переход на ЗОЖ (34%) и сокращение потребления сахара, соли, жиров (33%)", - говорится в исследовании.
По данным экспертов, 46% людей считают, что органическая пища полезнее для здоровья. При выборе продукции 73% покупателей обращают внимание на ее состав, а 43% - на информацию на упаковке. Например, 81% опрошенных обращают внимание на пометку "без антибиотиков", 77% - на отсутствие консервантов и 76% - на отсутствие красителей.
"Натуральность продукта играет важную роль при выборе. 75% покупателей обращают внимание на отметку "на основе 100% натуральных ингредиентов". Локальное производство усиливает этот фактор - 66% интересуются регионом происхождения, а 56% учитывают наличие сертификации производителя. Важно не только писать привлекательные свойства продукта, но и отсутствие вредных ингредиентов, например, 78% обращают внимание на отсутствие пальмового масла, а 54% на маркер "без сахара", - отметили в агентстве.
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
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