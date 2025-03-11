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Многолетний дефицит какао-бобов закончится в 2025 году, считают эксперты - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Многолетний дефицит какао-бобов закончится в 2025 году, считают эксперты
Многолетний дефицит какао-бобов закончится в 2025 году, считают эксперты - 11.03.2025, ПРАЙМ
Многолетний дефицит какао-бобов закончится в 2025 году, считают эксперты
Дефицит какао-бобов в мире, длившийся последние несколько лет, закончится в 2025 году, следует из отчета Международной организации по какао. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:47+0300
2025-03-11T16:47+0300
экономика
какао
какао-бобы
цены на какао-бобы
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дефицит какао-бобов в мире, длившийся последние несколько лет, закончится в 2025 году, следует из отчета Международной организации по какао. Как ожидается, производство какао-бобов по итогам текущего сельскохозяйственного года, который завершится в сентябре 2025 года, составит 4,84 миллиона тонн, увеличившись за год на 7,8%. При этом переработано будет только 4,65 миллиона тонн, что на 4,8% меньше показателя годом ранее. Таким образом, отрасль впервые с 2021-2022 сельскохозяйственного года получит профицит в 142 тысячи тонн, в результате запасы сырья вырастут на 11% - до 1,5 миллиона тонн. Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьем в мире - цены на него за год выросли на 181%. При этом в текущем году на фоне улучшения показателей отрасли стоимость этого продукта стала снижаться - с начала года уже на 28%, до 8,3 тысячи долларов за тонну.
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какао, какао-бобы, цены на какао-бобы
Экономика, какао, какао-бобы, цены на какао-бобы
16:47 11.03.2025
 
Многолетний дефицит какао-бобов закончится в 2025 году, считают эксперты

Международная организация по какао: дефицит какао-бобов завершится в 2025 году

© flickr.com / ma2tt.mКакао
Какао - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© flickr.com / ma2tt.m
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Дефицит какао-бобов в мире, длившийся последние несколько лет, закончится в 2025 году, следует из отчета Международной организации по какао.
Как ожидается, производство какао-бобов по итогам текущего сельскохозяйственного года, который завершится в сентябре 2025 года, составит 4,84 миллиона тонн, увеличившись за год на 7,8%. При этом переработано будет только 4,65 миллиона тонн, что на 4,8% меньше показателя годом ранее.
Таким образом, отрасль впервые с 2021-2022 сельскохозяйственного года получит профицит в 142 тысячи тонн, в результате запасы сырья вырастут на 11% - до 1,5 миллиона тонн.
Какао-бобы в прошлом году стали самым подорожавшим сырьем в мире - цены на него за год выросли на 181%. При этом в текущем году на фоне улучшения показателей отрасли стоимость этого продукта стала снижаться - с начала года уже на 28%, до 8,3 тысячи долларов за тонну.
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