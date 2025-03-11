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Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США
Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США - 11.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США, чтобы полностью урегулировать вопрос о взаимных торговых... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:35+0300
2025-03-11T17:35+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США, чтобы полностью урегулировать вопрос о взаимных торговых пошлинах. "Единственное, что имеет смысл, - это чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Это привело бы к полной отмене всех пошлин и всего остального", - написал он в социальной сети Truth Social.По словам Трампа, в этом случае налоги канадцев значительно снизятся, они будут в большей безопасности, как в военном, так и в других отношениях, чем когда-либо прежде."Больше не будет проблем с северной границей, а самая великая и могущественная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, а Канада станет важной ее частью", - подчеркнул президент."Искусственная линия разграничения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и красивая страна в мире — и ваш замечательный национальный гимн будет по-прежнему звучать, но будет символизировать великий и мощный штат внутри величайшей нации, которую когда-либо видел мир", - подчеркнул Трамп.
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канада, сша, дональд трамп
КАНАДА, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США
Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США для решения вопроса о пошлинах
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США, чтобы полностью урегулировать вопрос о взаимных торговых пошлинах.
"Единственное, что имеет смысл, - это чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Это привело бы к полной отмене всех пошлин и всего остального", - написал он в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, в этом случае налоги канадцев значительно снизятся, они будут в большей безопасности, как в военном, так и в других отношениях, чем когда-либо прежде.
Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин в случае принятия ею ответных мер
"Больше не будет проблем с северной границей, а самая великая и могущественная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее, чем когда-либо, а Канада станет важной ее частью", - подчеркнул президент.
"Искусственная линия разграничения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и красивая страна в мире — и ваш замечательный национальный гимн будет по-прежнему звучать, но будет символизировать великий и мощный штат внутри величайшей нации, которую когда-либо видел мир", - подчеркнул Трамп.