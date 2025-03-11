https://1prime.ru/20250311/kanada-855680814.html

Премьер Онтарио заявил, что Канада "не отступит" перед пошлинами Трампа

Премьер Онтарио заявил, что Канада "не отступит" перед пошлинами Трампа - 11.03.2025, ПРАЙМ

Премьер Онтарио заявил, что Канада "не отступит" перед пошлинами Трампа

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна "не отступит" перед новыми ограничительными мерами в сфере торговли со стороны президента США... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:06+0300

2025-03-11T18:06+0300

2025-03-11T18:06+0300

экономика

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канада

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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что страна "не отступит" перед новыми ограничительными мерами в сфере торговли со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50%. "Мы не отступим. Мы будем непреклонны. Я приношу извинения американскому народу за то, что президент Трамп решил провести ничем не спровоцированную атаку на нашу страну, на семьи, на рабочие места, и это неприемлемо. Давайте работать вместе. Давайте сядем за стол переговоров, если у него есть вопросы, и разберемся с этим", – заявил Форд в эфире телеканала MSNBC. Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий тем, что Форд повысил стоимость электричества для трех американских штатов после введения ограничений со стороны Вашингтона.

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сша, канада, дональд трамп