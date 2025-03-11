Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/kanada-855684239.html
Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин
Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин - 11.03.2025, ПРАЙМ
Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин
Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:15+0300
2025-03-11T21:15+0300
экономика
канада
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев, а также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде. Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона. "Последние пошлины президента Трампа - это атака на канадских рабочих, семьи и предприятия. Мое правительство убедится в том, чтобы наш ответ оказал максимальный эффект в США и минимальный - здесь, в Канаде", - написал Карни в соцсети X. Он указал на то, что канадские пошлины будут сохранены до тех пор, пока американцы не "продемонстрируют уважение" и не возьмут на себя обязательство поддерживать свободную и справедливую торговлю. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
https://1prime.ru/20250311/poshliny-855683612.html
канада
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
канада, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, КАНАДА, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
21:15 11.03.2025
 
Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин

Избранный премьер Канады о повышении Трампом пошлин: это атака на канадцев

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев, а также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде.
Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона.
"Последние пошлины президента Трампа - это атака на канадских рабочих, семьи и предприятия. Мое правительство убедится в том, чтобы наш ответ оказал максимальный эффект в США и минимальный - здесь, в Канаде", - написал Карни в соцсети X.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта
20:55
Он указал на то, что канадские пошлины будут сохранены до тех пор, пока американцы не "продемонстрируют уважение" и не возьмут на себя обязательство поддерживать свободную и справедливую торговлю.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
 
ЭкономикаКАНАДАМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала