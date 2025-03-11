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Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин
Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин - 11.03.2025, ПРАЙМ
Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин
Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:15+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев, а также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде. Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона. "Последние пошлины президента Трампа - это атака на канадских рабочих, семьи и предприятия. Мое правительство убедится в том, чтобы наш ответ оказал максимальный эффект в США и минимальный - здесь, в Канаде", - написал Карни в соцсети X. Он указал на то, что канадские пошлины будут сохранены до тех пор, пока американцы не "продемонстрируют уважение" и не возьмут на себя обязательство поддерживать свободную и справедливую торговлю. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.
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Экономика, КАНАДА, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Избранный премьер Канады прокомментировал повышение Трампом пошлин
Избранный премьер Канады о повышении Трампом пошлин: это атака на канадцев
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Избранный премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении его страны, заявил, что речь идет об атаке на канадцев, а также пообещал убедиться в том, что ответные меры Оттавы приведут к максимальному эффекту в США и к минимальному - в самой Канаде.
Трамп ранее объяснил свое решение ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Канады тем, что глава канадской провинции Онтарио Даг Форд 10 марта повысил стоимость электричества для трех американских штатов на 25% после введения пошлин со стороны Вашингтона.
"Последние пошлины президента Трампа - это атака на канадских рабочих, семьи и предприятия. Мое правительство убедится в том, чтобы наш ответ оказал максимальный эффект в США и минимальный - здесь, в Канаде", - написал Карни в соцсети X.
Повышение пошлин США на сталь и алюминий Канады вступит в силу 12 марта
Он указал на то, что канадские пошлины будут сохранены до тех пор, пока американцы не "продемонстрируют уважение" и не возьмут на себя обязательство поддерживать свободную и справедливую торговлю.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли эти меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этого, Штаты намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры в случае реализации угроз президента США. Новая торговая война США с другими странами приведет к "балканизации" глобальной торговли, поскольку страны, против которых Штаты ввели тарифы, могут начать объединяться в торговые альянсы, заявили ранее РИА Новости эксперты.