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Российские компании заинтересованы в сделках pre-IPO, сообщает Мосбиржа - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российские компании заинтересованы в сделках pre-IPO, сообщает Мосбиржа
Российские компании заинтересованы в сделках pre-IPO, сообщает Мосбиржа - 11.03.2025, ПРАЙМ
Российские компании заинтересованы в сделках pre-IPO, сообщает Мосбиржа
Потребность в привлечении капитала с помощью pre-IPO в перспективе может возникнуть у нескольких сотен российских компаний; инвесторы, по предварительным... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T15:09+0300
2025-03-11T15:09+0300
экономика
pre-ipo
рынки
акции
мосбиржа
сделки
капитал
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Потребность в привлечении капитала с помощью pre-IPO в перспективе может возникнуть у нескольких сотен российских компаний; инвесторы, по предварительным оценкам, готовы заложить на такие сделки около 50 миллиардов рублей в год, сказал РИА Новости директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров. Pre-IPO — это сделка, которая предшествует будущему публичному размещению (IPO). Акции компании предлагаются по закрытой подписке определенному кругу лиц. В результате инвестор становится акционером еще не публичной компании. "В процессе подготовки к pre-IPO находится много компаний из разных секторов, однако кто из них дойдет до финала, покажет время. Мы считаем, что в перспективе потребность в привлечении акционерного капитала с помощью pre-IPO сделок может возникнуть у нескольких сотен компаний", - сказал Овчаров. "Чтобы оценить спрос со стороны инвесторов, что в целом достаточно сложно, мы опрашивали фонды и управляющие компании об их видении этого рынка. Мы сошлись во мнении с представителями рынка, что инвесторы готовы аллоцировать порядка 50 миллиардов рублей в год на такого рода сделки. Но пока это теоретические оценки - практика покажет", - отметил он. По его словам, биржа активно работает над тем, чтобы привлечь на рынок pre-IPO институциональных инвесторов. Торговая площадка видит, что в таком качестве могут выступить управляющие компании, которые могут создавать закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) для участия в таких сделках. Инвестор, у которого нет времени на экспертизу, может положиться на управляющую компанию, которая может решить, в какую сделку заходить, а в какую нет. "Сегодня инвестору требуется много времени и ресурсов, чтобы оценить все риски перед сделкой. Вместе с брокерами и управляющими компаниями мы работаем над повышением прозрачности и понятности этого рынка для инвесторов", - добавил Овчаров.
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pre-ipo, рынки, акции, мосбиржа, сделки, капитал
Экономика, pre-IPO, Рынки, Акции, Мосбиржа, сделки, капитал
15:09 11.03.2025
 
Российские компании заинтересованы в сделках pre-IPO, сообщает Мосбиржа

Мосбиржа: сотни российских компаний проявили интерес к сделкам pre-IPO

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Потребность в привлечении капитала с помощью pre-IPO в перспективе может возникнуть у нескольких сотен российских компаний; инвесторы, по предварительным оценкам, готовы заложить на такие сделки около 50 миллиардов рублей в год, сказал РИА Новости директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров.
Pre-IPO — это сделка, которая предшествует будущему публичному размещению (IPO). Акции компании предлагаются по закрытой подписке определенному кругу лиц. В результате инвестор становится акционером еще не публичной компании.
"В процессе подготовки к pre-IPO находится много компаний из разных секторов, однако кто из них дойдет до финала, покажет время. Мы считаем, что в перспективе потребность в привлечении акционерного капитала с помощью pre-IPO сделок может возникнуть у нескольких сотен компаний", - сказал Овчаров.
"Чтобы оценить спрос со стороны инвесторов, что в целом достаточно сложно, мы опрашивали фонды и управляющие компании об их видении этого рынка. Мы сошлись во мнении с представителями рынка, что инвесторы готовы аллоцировать порядка 50 миллиардов рублей в год на такого рода сделки. Но пока это теоретические оценки - практика покажет", - отметил он.
По его словам, биржа активно работает над тем, чтобы привлечь на рынок pre-IPO институциональных инвесторов. Торговая площадка видит, что в таком качестве могут выступить управляющие компании, которые могут создавать закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) для участия в таких сделках. Инвестор, у которого нет времени на экспертизу, может положиться на управляющую компанию, которая может решить, в какую сделку заходить, а в какую нет.
"Сегодня инвестору требуется много времени и ресурсов, чтобы оценить все риски перед сделкой. Вместе с брокерами и управляющими компаниями мы работаем над повышением прозрачности и понятности этого рынка для инвесторов", - добавил Овчаров.
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