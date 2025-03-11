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Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров
Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров - 11.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров
Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая важность совместных... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:51+0300
2025-03-11T18:51+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на мировом рынке, сообщает Минэнерго РФ. "Россия и Катар развивают сотрудничество в энергетике. Роман Маршавин провел рабочую встречу с послом Катара в России Ахмедом Нассер Аль-Тани", - говорится в сообщении. В ходе встречи стороны, в частности, обсудили "важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на глобальных энергетических рынках, включая создание новых финансовых инструментов", отмечает Минэнерго. На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и подготовка к пятому заседанию российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Активно взаимодействуем в сфере ТЭК со странами Ближнего Востока. Хорошей площадкой для обсуждения вопросов развития энергетического сотрудничества между нашими странами может стать 5-е заседание российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, проведение которого запланировано в 2025 году", - приводятся в релизе слова Маршавина.
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россия, катар, газ
Энергетика, РОССИЯ, КАТАР, Газ
Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров
Россия и Катар обсудили совместные усилия по защите интересов газовых экспортеров
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на мировом рынке, сообщает Минэнерго РФ.
"Россия и Катар развивают сотрудничество в энергетике. Роман Маршавин провел рабочую встречу с послом Катара в России Ахмедом Нассер Аль-Тани", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны, в частности, обсудили "важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на глобальных энергетических рынках, включая создание новых финансовых инструментов", отмечает Минэнерго.
Новак выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа
На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и подготовка к пятому заседанию российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
"Активно взаимодействуем в сфере ТЭК со странами Ближнего Востока. Хорошей площадкой для обсуждения вопросов развития энергетического сотрудничества между нашими странами может стать 5-е заседание российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, проведение которого запланировано в 2025 году", - приводятся в релизе слова Маршавина.