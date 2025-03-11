Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250311/katar-855681788.html
Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров
Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров - 11.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров
Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая важность совместных... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T18:51+0300
2025-03-11T18:51+0300
энергетика
россия
катар
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/82541/23/825412356_0:392:4256:2786_1920x0_80_0_0_a318b99fd2d2267634fb18922bcf175c.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на мировом рынке, сообщает Минэнерго РФ. "Россия и Катар развивают сотрудничество в энергетике. Роман Маршавин провел рабочую встречу с послом Катара в России Ахмедом Нассер Аль-Тани", - говорится в сообщении. В ходе встречи стороны, в частности, обсудили "важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на глобальных энергетических рынках, включая создание новых финансовых инструментов", отмечает Минэнерго. На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и подготовка к пятому заседанию российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Активно взаимодействуем в сфере ТЭК со странами Ближнего Востока. Хорошей площадкой для обсуждения вопросов развития энергетического сотрудничества между нашими странами может стать 5-е заседание российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, проведение которого запланировано в 2025 году", - приводятся в релизе слова Маршавина.
https://1prime.ru/20240927/novak-851830583.html
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82541/23/825412356_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_69b175c9426506fc169b4bac91ff31e5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, катар, газ
Энергетика, РОССИЯ, КАТАР, Газ
18:51 11.03.2025
 
Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров

Россия и Катар обсудили совместные усилия по защите интересов газовых экспортеров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Танкер-газовоз
%Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на мировом рынке, сообщает Минэнерго РФ.
"Россия и Катар развивают сотрудничество в энергетике. Роман Маршавин провел рабочую встречу с послом Катара в России Ахмедом Нассер Аль-Тани", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны, в частности, обсудили "важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на глобальных энергетических рынках, включая создание новых финансовых инструментов", отмечает Минэнерго.
Александр Новак
Новак выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа
27 сентября 2024, 14:37
На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и подготовка к пятому заседанию российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
"Активно взаимодействуем в сфере ТЭК со странами Ближнего Востока. Хорошей площадкой для обсуждения вопросов развития энергетического сотрудничества между нашими странами может стать 5-е заседание российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, проведение которого запланировано в 2025 году", - приводятся в релизе слова Маршавина.
 
ЭнергетикаРОССИЯКАТАРГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала