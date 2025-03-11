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Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров

Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров - 11.03.2025, ПРАЙМ

Россия и Катар обсудили усилия по защите интересов газовых экспортеров

Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая важность совместных... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T18:51+0300

2025-03-11T18:51+0300

2025-03-11T18:51+0300

энергетика

россия

катар

газ

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин и посол Катара в России Ахмед Нассер Аль-Тани обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на мировом рынке, сообщает Минэнерго РФ. "Россия и Катар развивают сотрудничество в энергетике. Роман Маршавин провел рабочую встречу с послом Катара в России Ахмедом Нассер Аль-Тани", - говорится в сообщении. В ходе встречи стороны, в частности, обсудили "важность совместных усилий для защиты интересов газовых экспортеров на глобальных энергетических рынках, включая создание новых финансовых инструментов", отмечает Минэнерго. На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и подготовка к пятому заседанию российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Активно взаимодействуем в сфере ТЭК со странами Ближнего Востока. Хорошей площадкой для обсуждения вопросов развития энергетического сотрудничества между нашими странами может стать 5-е заседание российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, проведение которого запланировано в 2025 году", - приводятся в релизе слова Маршавина.

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россия, катар, газ