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Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков
Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков - 11.03.2025, ПРАЙМ
Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков
Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков, общая рыночная стоимость которых составляет около 46 миллионов гонконгских долларов... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:08+0300
2025-03-11T16:08+0300
2025-03-11T16:59+0300
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ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков, общая рыночная стоимость которых составляет около 46 миллионов гонконгских долларов (около 6 миллионов долларов), говорится в опубликованном во вторник заявлении правительства специального административного района. "Таможня Гонконга 5 марта выявила предполагаемый случай контрабанды золотых слитков воздушным транспортом и изъяла около 64 килограммов предполагаемых золотых слитков рыночной стоимостью около 46 миллионов гонконгских долларов в международном аэропорту Гонконга (HKIA)", - говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга. Отмечается, что "это крупнейший случай контрабанды золотых слитков, выявленный таможней Гонконга по объему изъятия и рыночной стоимости". Сообщается, что сотрудники таможни проверили партию груза с якобы игрушками, лампами и шляпами, которая отправлялась в Японию. Однако при проверке в четырех картонных коробках были обнаружены золотые слитки. Ведется расследование, не исключена возможность арестов. Контрабанда является серьезным правонарушением в Гонконге, согласно местному законодательству, любое лицо, признанное виновным в импорте или экспорте незадекларированного груза, может получить наказание в виде штрафа в размере до 2 миллионов гонконгских долларов (около 260 тысяч долларов) и тюремному заключению сроком до семи лет.
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гонконг, япония, мировая экономика, контрабанда, золото, золотые слитки
ГОНКОНГ, ЯПОНИЯ, Мировая экономика, контрабанда, золото, золотые слитки
Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков
Таможня Гонконга изъяла золотые слитки стоимостью около 6 миллионов долларов
ПЕКИН, 11 мар – ПРАЙМ. Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков, общая рыночная стоимость которых составляет около 46 миллионов гонконгских долларов (около 6 миллионов долларов), говорится в опубликованном во вторник заявлении правительства специального административного района.
"Таможня Гонконга 5 марта выявила предполагаемый случай контрабанды золотых слитков воздушным транспортом и изъяла около 64 килограммов предполагаемых золотых слитков рыночной стоимостью около 46 миллионов гонконгских долларов в международном аэропорту Гонконга (HKIA)", - говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга.
Отмечается, что "это крупнейший случай контрабанды золотых слитков, выявленный таможней Гонконга по объему изъятия и рыночной стоимости".
Сообщается, что сотрудники таможни проверили партию груза с якобы игрушками, лампами и шляпами, которая отправлялась в Японию. Однако при проверке в четырех картонных коробках были обнаружены золотые слитки.
Ведется расследование, не исключена возможность арестов.
Контрабанда является серьезным правонарушением в Гонконге, согласно местному законодательству, любое лицо, признанное виновным в импорте или экспорте незадекларированного груза, может получить наказание в виде штрафа в размере до 2 миллионов гонконгских долларов (около 260 тысяч долларов) и тюремному заключению сроком до семи лет.
По данным таможни Абхазии, в Россию в феврале ввезли 2,7 тонны мимозы