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Назван способ кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Назван способ кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном
Назван способ кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном - 11.03.2025, ПРАЙМ
Назван способ кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном
Оплата покупок по смартфону удобна, но используемая для этого NFC-технология опасна с точки зрения риски кражи средство с привязанной к ней карты, рассказала... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T02:02+0300
2025-03-11T02:02+0300
смартфоны
nfc
технологии
финансы
банки
мери валишвили
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Оплата покупок по смартфону удобна, но используемая для этого NFC-технология опасна с точки зрения риски кражи средство с привязанной к ней карты, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.По ее словам, NFC на смартфоне позволяет не только проводить платежи без физической карты, но и даёт злоумышленникам доступ к нашим деньгам.“Для жертвы, как правило, разыгрывается следующая легенда. Звонок от "сотрудника банка" с сообщением о необходимости установить новое банковское приложение, т.к. прежнее было заблокировано из-за санкций. Следом приходит смс со ссылкой на скачивание файла. С виду приложение максимально похоже на приложение банка, но на самом деле оно является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам”, - рассказала она.Далее злоумышленники просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели телефона (где установлен модуль NFC). Фейковое приложение считывает данные карты и делает ее виртуальный дубликат. Далее мошенники могут снять деньги в банкомате, используя этот "слепок" карты.Крупные банки регулярно совершенствуют свои антифрод-системы и могут по косвенным признакам распознать мошенников. Например, карта выпущена и используется в Москве, а деньги в банкомате пытаются снять в Екатеринбурге. Но это, безусловно, не гарантия защиты и не все подобные действия можно предотвратить.Единственный способ защитить себя от подобных схем - никогда не скачивать подозрительное программное обеспечение, тем более по настоянию звонящего псевдосотрудника банка или других организаций.“Если вам действительно необходимо скачать или обновить банковское приложение, зайдите на официальный сайт своей кредитной организации и скачайте программу с сайта, или обратитесь в ближайшие отделение, где сотрудники окажут помощь и проконсультируют по всем важным вопросам”, - резюмировала Валишвили.
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4.7
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смартфоны, nfc, технологии, финансы, банки, мери валишвили, рэу им. г.в.плеханова
смартфоны, NFC, Технологии, Финансы, Банки, Мери Валишвили, РЭУ им. Г.В.Плеханова
02:02 11.03.2025
 
Назван способ кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном

Доцент Валишвили: деньги с карты проще украсть у тех, кто платит смартфоном

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПрезентация работы стикеров SberPay в Калининграде
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© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Оплата покупок по смартфону удобна, но используемая для этого NFC-технология опасна с точки зрения риски кражи средство с привязанной к ней карты, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
По ее словам, NFC на смартфоне позволяет не только проводить платежи без физической карты, но и даёт злоумышленникам доступ к нашим деньгам.
“Для жертвы, как правило, разыгрывается следующая легенда. Звонок от "сотрудника банка" с сообщением о необходимости установить новое банковское приложение, т.к. прежнее было заблокировано из-за санкций. Следом приходит смс со ссылкой на скачивание файла. С виду приложение максимально похоже на приложение банка, но на самом деле оно является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам”, - рассказала она.
Далее злоумышленники просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели телефона (где установлен модуль NFC). Фейковое приложение считывает данные карты и делает ее виртуальный дубликат. Далее мошенники могут снять деньги в банкомате, используя этот "слепок" карты.
Крупные банки регулярно совершенствуют свои антифрод-системы и могут по косвенным признакам распознать мошенников. Например, карта выпущена и используется в Москве, а деньги в банкомате пытаются снять в Екатеринбурге. Но это, безусловно, не гарантия защиты и не все подобные действия можно предотвратить.
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Единственный способ защитить себя от подобных схем - никогда не скачивать подозрительное программное обеспечение, тем более по настоянию звонящего псевдосотрудника банка или других организаций.
“Если вам действительно необходимо скачать или обновить банковское приложение, зайдите на официальный сайт своей кредитной организации и скачайте программу с сайта, или обратитесь в ближайшие отделение, где сотрудники окажут помощь и проконсультируют по всем важным вопросам”, - резюмировала Валишвили.
 
смартфоныNFCТехнологииФинансыБанкиМери ВалишвилиРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
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