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Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатили 79 пенсий
Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатили 79 пенсий - 11.03.2025, ПРАЙМ
Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатили 79 пенсий
Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T03:02+0300
2025-03-11T03:02+0300
2025-03-11T03:02+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и подачи документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
"Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно – без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большинство пенсионных выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.
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Общество , Экономика, МОСКВА, Социальный фонд, ФОНД, Фонд
Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатили 79 пенсий
Соцфонд назначил 79 пенсий родным погибших при теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и подачи документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
"Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно – без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большинство пенсионных выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.