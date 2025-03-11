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Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатили 79 пенсий

Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатили 79 пенсий - 11.03.2025, ПРАЙМ

Семьям погибших при теракте в "Крокусе" выплатили 79 пенсий

Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T03:02+0300

2025-03-11T03:02+0300

2025-03-11T03:02+0300

общество

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в "Крокус сити холле", их оформили без обращения в фонд и подачи документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно – без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что большинство пенсионных выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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