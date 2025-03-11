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Над Курском прогремела серия взрывов
Над Курском прогремела серия взрывов - 11.03.2025, ПРАЙМ
Над Курском прогремела серия взрывов
Серия взрывов прозвучала над Курском, передает корреспондент РИА Новости. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T04:56+0300
2025-03-11T04:56+0300
2025-03-11T04:56+0300
общество
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КУРСК, 11 мар - ПРАЙМ. Серия взрывов прозвучала над Курском, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе правительства Курской области сообщили о работе системы ПВО.
"Работает ПВО. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112!" - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
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общество
Над Курском прогремела серия взрывов
Над Курском прогремела серия взрывов
КУРСК, 11 мар - ПРАЙМ. Серия взрывов прозвучала над Курском, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе правительства Курской области сообщили о работе системы ПВО.
"Работает ПВО. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112!" - говорится в Telegram-канале регионального правительства.