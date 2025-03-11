https://1prime.ru/20250311/kursk-855653745.html

Над Курском прогремела серия взрывов

Над Курском прогремела серия взрывов - 11.03.2025, ПРАЙМ

Над Курском прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала над Курском, передает корреспондент РИА Новости. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T04:56+0300

2025-03-11T04:56+0300

2025-03-11T04:56+0300

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855653745.jpg?1741658217

КУРСК, 11 мар - ПРАЙМ. Серия взрывов прозвучала над Курском, передает корреспондент РИА Новости. В пресс-службе правительства Курской области сообщили о работе системы ПВО. "Работает ПВО. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112!" - говорится в Telegram-канале регионального правительства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество