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Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам
Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам - 11.03.2025, ПРАЙМ
Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам
РФ рассматривает визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу как символический шаг к возвращению к истокам организации, будет его в этом... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:06+0300
2025-03-11T14:06+0300
2025-03-11T14:06+0300
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МОСКВА,11 мар – ПРАЙМ. РФ рассматривает визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу как символический шаг к возвращению к истокам организации, будет его в этом поддерживать, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Мы рассматриваем сегодняшний визит генерального секретаря в качестве символического шага в направлении возвращения, если хотите. Это долгий путь, но все-таки генеральный секретарь хочет возвращаться к истокам этой организации, и мы на этом пути будем его всячески поддерживать", - сказал Лавров на пресс-конференции с Синирлиоглу во вторник. Деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.
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рф, обсе, сергей лавров
Политика, РФ, ОБСЕ, Сергей Лавров
Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам
Лавров выразил надежду, что ОБСЕ вернется к своим истокам с новым генсеком
МОСКВА,11 мар – ПРАЙМ. РФ рассматривает визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу как символический шаг к возвращению к истокам организации, будет его в этом поддерживать, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Мы рассматриваем сегодняшний визит генерального секретаря в качестве символического шага в направлении возвращения, если хотите. Это долгий путь, но все-таки генеральный секретарь хочет возвращаться к истокам этой организации, и мы на этом пути будем его всячески поддерживать", - сказал Лавров на пресс-конференции с Синирлиоглу во вторник.
Деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.
Генсек ОБСЕ назвал Россию важным партнером в организации