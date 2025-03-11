https://1prime.ru/20250311/lavrov-855671859.html

Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам

Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам - 11.03.2025, ПРАЙМ

Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам

РФ рассматривает визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу как символический шаг к возвращению к истокам организации, будет его в этом... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:06+0300

2025-03-11T14:06+0300

2025-03-11T14:06+0300

политика

рф

обсе

сергей лавров

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МОСКВА,11 мар – ПРАЙМ. РФ рассматривает визит генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу как символический шаг к возвращению к истокам организации, будет его в этом поддерживать, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Мы рассматриваем сегодняшний визит генерального секретаря в качестве символического шага в направлении возвращения, если хотите. Это долгий путь, но все-таки генеральный секретарь хочет возвращаться к истокам этой организации, и мы на этом пути будем его всячески поддерживать", - сказал Лавров на пресс-конференции с Синирлиоглу во вторник. Деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.

https://1prime.ru/20250311/obse-855671616.html

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рф, обсе, сергей лавров