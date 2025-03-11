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Лавров допустил, что Запад верит только в сатану - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров допустил, что Запад верит только в сатану
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану - 11.03.2025, ПРАЙМ
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану
Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:12+0300
2025-03-11T14:12+0300
политика
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения существования организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад - не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны - он делает все, чтобы консенсус разрушался", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Российский министр подчеркнул, что Запад делает все для прекращения существования ОБСЕ.
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россия, запад, сергей лавров, мид рф, обсе
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Сергей Лавров, МИД РФ, ОБСЕ
14:12 11.03.2025
 
Лавров допустил, что Запад верит только в сатану

Лавров: Россия верит, что только консенсус может спасти ОБСЕ

© РИА Новости . МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Катар - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . МИД РФ
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и для прекращения существования организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему верим, что только консенсус может спасти ОБСЕ. А Запад - не знаю, во что он верит, наверное, уже ни в кого, кроме сатаны - он делает все, чтобы консенсус разрушался", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Российский министр подчеркнул, что Запад делает все для прекращения существования ОБСЕ.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам
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ПолитикаРОССИЯЗАПАДСергей ЛавровМИД РФОБСЕ
 
 
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