https://1prime.ru/20250311/lavrov-855672235.html
Лавров подверг критике политизацию бюджета ОБСЕ
Лавров подверг критике политизацию бюджета ОБСЕ - 11.03.2025, ПРАЙМ
Лавров подверг критике политизацию бюджета ОБСЕ
Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:14+0300
2025-03-11T14:14+0300
2025-03-11T14:14+0300
сергей лавров
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МОСКВА,11 мар – ПРАЙМ. Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "С чем мы не согласны - это чтобы бюджетный документ, сугубо прагматичный, сугубо технический, нагружался политическими оценками, как это пытаются делать наши западные коллеги, и затем обвиняют Россию, что она не хочет политизировать бюджетный документ, поэтому его невозможно принять", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, отвечая на вопрос о том, что руководство ОБСЕ не раз заявляло о проблеме отсутствия согласованного бюджета организации с 2022 года, возлагая ответственность на Россию. Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Ранее Синирлиоглу показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном.
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сергей лавров, обсе, россия, мид рф
Сергей Лавров, ОБСЕ, РОССИЯ, МИД РФ
Лавров подверг критике политизацию бюджета ОБСЕ
Лавров: мы не согласны с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками
МОСКВА,11 мар – ПРАЙМ. Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С чем мы не согласны - это чтобы бюджетный документ, сугубо прагматичный, сугубо технический, нагружался политическими оценками, как это пытаются делать наши западные коллеги, и затем обвиняют Россию, что она не хочет политизировать бюджетный документ, поэтому его невозможно принять", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, отвечая на вопрос о том, что руководство ОБСЕ не раз заявляло о проблеме отсутствия согласованного бюджета организации с 2022 года, возлагая ответственность на Россию.
Визит генсека ОБСЕ проходит на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Москву. Ранее Синирлиоглу показали последствия атак киевских БПЛА на многоквартирный жилой дом в подмосковном Видном.
Лавров ожидает возвращения ОБСЕ к своим истокам