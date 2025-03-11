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Лавров рассказал о планах привлечь ОБСЕ к решению кризиса на Украине - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о планах привлечь ОБСЕ к решению кризиса на Украине
Лавров рассказал о планах привлечь ОБСЕ к решению кризиса на Украине - 11.03.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о планах привлечь ОБСЕ к решению кризиса на Украине
Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:20+0300
2025-03-11T14:20+0300
политика
обсе
сергей лавров
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нет, пока таких планов нет, и надо посмотреть. Вообще процесс урегулирования еще не начинался", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Как отметил Лавров, за время работы наблюдательной миссии ОБСЕ в ходе украинского конфликта к ней накопился ряд вопросов, включая факты передачи информации украинской стороне в нарушение принципа нейтральности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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обсе, сергей лавров
Политика, ОБСЕ, Сергей Лавров
14:20 11.03.2025
 
Лавров рассказал о планах привлечь ОБСЕ к решению кризиса на Украине

Лавров: планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет, пока таких планов нет, и надо посмотреть. Вообще процесс урегулирования еще не начинался", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Как отметил Лавров, за время работы наблюдательной миссии ОБСЕ в ходе украинского конфликта к ней накопился ряд вопросов, включая факты передачи информации украинской стороне в нарушение принципа нейтральности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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