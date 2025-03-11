https://1prime.ru/20250311/lavrov-855672630.html

Лавров рассказал о планах привлечь ОБСЕ к решению кризиса на Украине

Лавров рассказал о планах привлечь ОБСЕ к решению кризиса на Украине - 11.03.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о планах привлечь ОБСЕ к решению кризиса на Украине

Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:20+0300

2025-03-11T14:20+0300

2025-03-11T14:20+0300

политика

обсе

сергей лавров

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нет, пока таких планов нет, и надо посмотреть. Вообще процесс урегулирования еще не начинался", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Как отметил Лавров, за время работы наблюдательной миссии ОБСЕ в ходе украинского конфликта к ней накопился ряд вопросов, включая факты передачи информации украинской стороне в нарушение принципа нейтральности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://1prime.ru/20250311/lavrov-855672235.html

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обсе, сергей лавров